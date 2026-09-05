Jordan Bardella monte au créneau pour Marine Le Pen : « Je la soutiens à 2 000 % »

Jordan Bardella exprime son soutien indéfectible à Marine Le Pen, démentant les tensions signalées au sein du Rassemblement national à l'approche de la présidentielle de 2027. Malgré des divergences stratégiques manifestes, Bardella affiche un front uni, soulignant la volonté du parti de maintenir son image d’unité jusqu'aux élections.

À moins de huit mois du premier tour de la présidentielle de 2027, le Rassemblement national veut afficher un front uni. Alors que des tensions entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sont rapportées ces derniers jours, le président du parti a fermement démenti toute brouille avec la candidate du RN. Interrogé ce samedi 5 septembre en Italie, il a même assuré soutenir Marine Le Pen « à 2 000 % », balayant ainsi les rumeurs faisant état de désaccords au sommet du parti.

Ces informations de tensions avaient notamment été rapportées par « Libération », qui évoquait le départ de Jordan Bardella d’une réunion en présence de Marine Le Pen, sur fond de désaccord autour de la place accordée à Marion Maréchal. Une version que Bardella conteste frontalement, allant jusqu’à inviter les journalistes à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est publié dans le quotidien. Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, a lui aussi minimisé l’affaire, tout en reconnaissant l’existence de « discussions » au sein du mouvement.

Derrière l’unité affichée, des lignes qui divergent

Car si la direction du RN s’efforce de présenter une équipe soudée, plusieurs épisodes récents témoignent de différences de ligne ou de stratégie entre les deux figures centrales du parti. La réforme des retraites en est un exemple : Marine Le Pen entend conserver le cap qu’elle avait défendu lors de la précédente présidentielle, tandis que Jordan Bardella s’était montré plus prudent sur le sujet. Même chose autour du départ de François Durvye, conseiller économique proche de Bardella, présenté par ce dernier comme une décision personnelle alors que Marine Le Pen avait expliqué l’avoir souhaité.

Le port du voile constitue également un autre sujet sensible. Jean-Philippe Tanguy défend désormais l’idée d’une sanction financière, tandis que Jordan Bardella avait lui-même reconnu par le passé les difficultés pratiques d’une interdiction dans l’espace public. Ces divergences ne signifient pas nécessairement qu’une rupture est imminente, mais elles illustrent une réalité devenue difficile à masquer : le RN doit désormais composer avec deux personnalités aux ambitions, aux réseaux et parfois aux méthodes différentes.

Pour autant, Jordan Bardella n’a manifestement aucune intention d’alimenter publiquement ce récit de division. Marine Le Pen reste en tête des intentions de vote à ce stade de la campagne et demeure la candidate officielle du parti. Dans ces conditions, afficher son soutien sans ambiguïté est aussi une manière pour Bardella de rappeler qu’il ne cherche pas, pour l’heure, à contester sa candidature. Derrière le spectaculaire « 2 000 % », le message politique est donc limpide : les désaccords peuvent exister en interne, mais le RN entend afficher l’unité jusqu’au scrutin.