Natacha Polony investit WhatsApp pour développer son mouvement

Natacha Polony lance un canal d'information sur WhatsApp pour son mouvement politique visant l'élection de 2027. Cette approche directe lui permet de communiquer ses idées et envolées tout en rassemblant des soutiens. Bien qu'elle n'ait pas encore officialisé sa candidature, cette initiative marque une étape clé dans l'affirmation de sa démarche politique.

Natacha Polony poursuit son entrée dans l’arène politique. L’essayiste et éditorialiste, qui a récemment annoncé le lancement d’un mouvement politique en vue de 2027, vient de lancer son propre canal d’information sur WhatsApp. Elle entend ainsi communiquer directement avec les personnes qui suivent sa démarche.

Dans une publication diffusée sur LinkedIn, Natacha Polony présente ce canal comme un moyen de retrouver « directement » ses prises de parole, ses interventions, ses propositions ainsi que les actualités de son mouvement. Elle invite également ses sympathisants à rejoindre le canal et à partager le lien autour d’eux.

Une nouvelle étape vers 2027

Cette initiative intervient alors que Natacha Polony assume désormais plus clairement son entrée en politique. Début septembre, elle a notamment déclaré qu’elle se lançait en politique, après avoir annoncé quelques jours auparavant la création d’un mouvement destiné à rassembler ceux qu’elle décrit comme les « orphelins de la politique ».

La journaliste et essayiste affirme vouloir proposer une nouvelle offre politique et défendre notamment la production française, l’école et la souveraineté. Elle se réclame du « gaullisme social » et cherche à rassembler des électeurs qui ne se reconnaissent plus dans les formations politiques traditionnelles.

Un mouvement encore en construction

Pour l’heure, elle n’a pas officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, même si elle n’exclut pas cette possibilité. Son initiative doit encore se structurer, avec une équipe, un nom définitif et un programme plus détaillé.

Le lancement du canal WhatsApp constitue donc aussi un outil de mobilisation. En s’adressant directement à son public, Natacha Polony cherche à construire progressivement une communauté autour de son projet politique, à quelques mois d’une présidentielle qui s’annonce déjà très disputée.