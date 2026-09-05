Manon Aubry invoque Alfred Nakache et déclenche une vive polémique dans sa famille

Manon Aubry suscite la controverse après avoir cité Alfred Nakache, nageur juif déporté, lors d'une émission. Cette référence, destinée à discuter de l’engagement politique des sportifs, est vivement contestée par Annabelle Nakache, qui souligne l'importance de l'histoire personnelle du nageur. La polémique met en exergue la sensibilité autour de sa mémoire.

Manon Aubry pensait sans doute illustrer son propos. Son évocation d’Alfred Nakache, célèbre nageur français déporté à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale, provoque finalement une vive réaction dans sa propre famille. Invitée mercredi soir sur BFMTV pour réagir aux déclarations de Léon Marchand sur son rapport à la politique, l’eurodéputée LFI a cité le parcours du sportif pour rappeler que certains champions avaient, dans l’histoire, choisi de s’engager politiquement.

La comparaison n’a pas été du goût d’Annabelle Nakache, comédienne et arrière-petite-cousine du nageur. Celle-ci a vivement contesté l’utilisation du nom de son aïeul par l’élue. Elle lui reproche notamment d’avoir passé sous silence une dimension essentielle de son histoire : Alfred Nakache était juif et a été déporté avec sa femme et sa fille, qui ne sont pas revenues des camps. Une réaction particulièrement virulente, qui transforme une séquence destinée à défendre l’engagement des sportifs en polémique politique.

Une référence historique devenue terrain politique

Sur BFMTV, Manon Aubry avait pourtant pris soin de préciser qu’elle respectait le choix des sportifs de s’engager ou non. En citant Alfred Nakache, elle souhaitait rappeler qu’un champion pouvait aussi devenir une figure engagée face aux événements de son époque. Né en 1915 dans une famille juive d’Algérie, le nageur, plusieurs fois recordman du monde, avait participé aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 avant d’être arrêté par la Gestapo en 1943. Déporté à Auschwitz, il survit aux camps et retrouvera même les Jeux olympiques en 1948.

Mais pour Annabelle Nakache, la référence ne peut être dissociée de l’histoire personnelle et familiale du nageur. La comédienne, qui se revendique elle-même comme une artiste engagée contre LFI, estime qu’Alfred Nakache n’aurait certainement pas été associé au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Une lecture évidemment politique d’un parcours historique qui dépasse largement les clivages actuels.

Cette controverse intervient dans un contexte déjà tendu autour de Léon Marchand. Après avoir expliqué qu’il ne se sentait pas suffisamment légitime pour prendre position politiquement, le quadruple champion olympique avait été critiqué sur les réseaux sociaux. En voulant rappeler que d’autres sportifs avaient fait un choix radicalement différent, Manon Aubry a donc rouvert un débat qui dépasse désormais la seule question de l’engagement des champions. La polémique montre surtout combien la mémoire d’Alfred Nakache reste, plus de quatre-vingts ans après sa déportation, un sujet particulièrement sensible.