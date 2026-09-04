Immigration de travail : Philippe Tabarot veut faire repartir les étrangers sans emploi

Philippe Tabarot, ministre des Transports, défend une immigration de travail ciblée sur les métiers en tension, tout en affirmant que les immigrés sans emploi doivent quitter la France. Il souligne l'importance d'un encadrement strict de cette immigration liée à des emplois réels, dans un contexte de durcissement du débat sur l'immigration.

Invité ce vendredi de La Grande Interview sur CNEWS, Philippe Tabarot, ministre des Transports, a défendu le principe d’une immigration de travail ciblée sur les métiers en tension. Mais il estime qu’un étranger venu en France pour travailler et qui ne travaille plus « n’a plus rien à faire sur notre sol ».

Interrogé sur la position d’Édouard Philippe, favorable au maintien d’une immigration de travail, Philippe Tabarot a refusé d’entrer directement dans la bataille présidentielle. « Je ne vais pas commenter pendant ces huit mois les propositions des uns et des autres », a-t-il expliqué, rappelant qu’il se considère d’abord comme membre du gouvernement.

Il juge néanmoins irréaliste l’idée d’une immigration totalement nulle et cite notamment David Lisnard, qui évoquait récemment le besoin de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers pour certains métiers en tension. Pour Philippe Tabarot, cette immigration doit toutefois être strictement encadrée et liée à un emploi réel.

« Ceux qui ne travaillent plus n’ont plus rien à faire sur notre sol »

Le ministre pose ainsi une condition claire : l’immigration de travail doit rester effectivement liée au travail. « Il faut que ce soit spécifiquement sur les métiers en tension et qu’on arrive à prouver l’effectivité de ce travail », affirme-t-il.

Il va ensuite plus loin : « Ceux qui ne travaillent plus et qui sont immigrés n’ont plus rien à faire sur notre sol. » Une ligne qui rejoint le durcissement actuel du débat à droite et au centre autour de l’immigration économique, à quelques mois de l’élection présidentielle.