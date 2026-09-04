Entrevue POLITIQUE

Immigration de travail : Philippe Tabarot veut faire repartir les étrangers sans emploi

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Immigration de travail : Philippe Tabarot veut faire repartir les étrangers sans emploi
Immigration de travail : Philippe Tabarot veut faire repartir les étrangers sans emploi

Invité ce vendredi de La Grande Interview sur CNEWS, Philippe Tabarot, ministre des Transports, a défendu le principe d’une immigration de travail ciblée sur les métiers en tension. Mais il estime qu’un étranger venu en France pour travailler et qui ne travaille plus « n’a plus rien à faire sur notre sol ».

Interrogé sur la position d’Édouard Philippe, favorable au maintien d’une immigration de travail, Philippe Tabarot a refusé d’entrer directement dans la bataille présidentielle. « Je ne vais pas commenter pendant ces huit mois les propositions des uns et des autres », a-t-il expliqué, rappelant qu’il se considère d’abord comme membre du gouvernement.

Il juge néanmoins irréaliste l’idée d’une immigration totalement nulle et cite notamment David Lisnard, qui évoquait récemment le besoin de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers pour certains métiers en tension. Pour Philippe Tabarot, cette immigration doit toutefois être strictement encadrée et liée à un emploi réel.

« Ceux qui ne travaillent plus n’ont plus rien à faire sur notre sol »

Le ministre pose ainsi une condition claire : l’immigration de travail doit rester effectivement liée au travail. « Il faut que ce soit spécifiquement sur les métiers en tension et qu’on arrive à prouver l’effectivité de ce travail », affirme-t-il.

Il va ensuite plus loin : « Ceux qui ne travaillent plus et qui sont immigrés n’ont plus rien à faire sur notre sol. » Une ligne qui rejoint le durcissement actuel du débat à droite et au centre autour de l’immigration économique, à quelques mois de l’élection présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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