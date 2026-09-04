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De faux mails de l’AMF circulent : l’arnaque qui cible les investisseurs

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De faux mails de l’AMF circulent : l’arnaque qui cible les investisseurs
De faux mails de l’AMF circulent : l’arnaque qui cible les investisseurs

L’Autorité des marchés financiers alerte sur une campagne de courriels frauduleux utilisant son identité. Plusieurs acteurs en lien avec l’institution, notamment des sociétés cotées, des fonds d’investissement et des organismes d’épargne, ont reçu des messages présentés à tort comme des communications officielles. L’AMF confirme ne pas être à l’origine de ces envois et recommande de ne pas y répondre.

Les messages évoquent une « action requise » à la suite d’un prétendu « avis de violation de l’AMF ». Pour renforcer leur crédibilité, les expéditeurs ajoutent un numéro de référence dans l’objet du courriel. Les signalements font apparaître plusieurs adresses étrangères, dont certaines se terminent par « eigen.eng.br » ou « laxmipackaging.co.in ».

Une usurpation transmise à la justice

Cette campagne repose sur une technique classique d’hameçonnage : exploiter l’image d’une autorité reconnue pour inquiéter les destinataires et les pousser à agir rapidement. Les personnes concernées ne doivent cliquer sur aucun lien, télécharger aucune pièce jointe ni transmettre d’informations personnelles, professionnelles ou bancaires.

L’AMF a communiqué les éléments recueillis au procureur de la République de Paris. Le nombre de destinataires et l’ampleur exacte de l’opération restent inconnus. Cette usurpation montre toutefois que les escrocs ciblent désormais directement des professionnels et des investisseurs avertis, en soignant suffisamment la présentation de leurs messages pour imiter une procédure réglementaire.

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