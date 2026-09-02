Plusieurs sites du ministère de la Transition écologique paralysés par un « incident informatique »

Mercredi 2 septembre, plusieurs sites du ministère de la Transition écologique sont devenus inaccessibles à la suite d'un incident informatique. Les perturbations touchent également des services administratifs régionaux, incitant la préfecture à recommander des contacts téléphoniques. Le ministère enquête sur les causes de l'incident, sans exclure une cyberattaque.

Plusieurs sites gouvernementaux rattachés au ministère de la Transition écologique étaient inaccessibles mercredi 2 septembre à la suite d’un « incident informatique » dont l’origine n’a pas encore été précisée. Le portail des consultations publiques environnementales, permettant aux citoyens de donner leur avis sur des projets d’arrêtés ou de décrets, affichait notamment un message signalant une opération de maintenance. Différents sites d’administrations régionales étaient également touchés.

Les perturbations ne concernent pas uniquement les pages internet. Dans la Creuse, les services de la Direction départementale des territoires et de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations rencontraient également des difficultés de communication, notamment par courrier électronique. La préfecture a invité les usagers à privilégier temporairement les contacts téléphoniques. Le ministère n’avait fourni aucune précision supplémentaire sur l’ampleur, la cause ou la durée prévisible de l’incident.

Une nouvelle alerte pour la sécurité numérique de l’État

À ce stade, aucune autorité n’a confirmé qu’il s’agissait d’une cyberattaque, d’une intrusion ou d’une fuite de données. La multiplication des services indisponibles et les perturbations affectant les messageries administratives imposent néanmoins une vigilance particulière. Les équipes techniques doivent déterminer si l’incident résulte d’une panne interne ou d’une action malveillante, sécuriser les infrastructures concernées et vérifier qu’aucune information sensible n’a été compromise avant leur remise en service.

Une panne qui survient après les deux intrusions subies par la Direction générale des finances publiques à la fin des mois de juin et de juillet. Le fisc avait confirmé le vol de données concernant au moins 678 000 particuliers et professionnels ainsi qu’environ 200 000 comptes cadastraux. Face à cette succession d’incidents, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information de créer une nouvelle unité cyber chargée d’améliorer la rapidité de la réponse opérationnelle de l’État.