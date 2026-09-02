Wetherspoon, la chaîne de pubs devenue une institution au Royaume-Uni

Impossible de séjourner longtemps au Royaume-Uni sans croiser l’enseigne Wetherspoon, souvent surnommée « Spoons » par les Britanniques. Présente dans les centres-villes, près des gares et parfois dans les aéroports, cette chaîne propose des boissons et des plats à des prix généralement plus accessibles que ceux des pubs indépendants. Son offre couvre toute la journée, du petit-déjeuner aux repas du soir, dans une ambiance volontairement simple et populaire.

L’entreprise a été créée en 1979 par Tim Martin, qui avait ouvert son premier établissement dans le nord de Londres. Le nom Wetherspoon ferait référence à l’un de ses anciens instituteurs en Nouvelle-Zélande, incapable, selon lui, de contrôler sa classe, de la même manière que le jeune entrepreneur peinait à maîtriser son premier pub. Après une croissance rapide, la société exploitait 794 établissements en propre à la fin de son exercice financier 2025, auxquels s’ajoutaient huit pubs franchisés. Son chiffre d’affaires annuel atteignait alors 2,13 milliards de livres sterling.

Des prix bas et un modèle très standardisé

Le succès de Wetherspoon repose principalement sur une politique de prix agressive. L’enseigne négocie de très importants volumes auprès des brasseurs, limite les animations coûteuses et applique une organisation similaire dans l’ensemble de son réseau. Les clients peuvent commander directement au comptoir, depuis l’application Wetherspoon ou en scannant le QR code installé sur leur table. Les boissons et les plats sont ensuite apportés sans qu’il soit nécessaire de réserver un service à table traditionnel.

Les cartes associent les grands classiques de la restauration britannique à des plats plus internationaux. On y retrouve notamment le full English breakfast, le fish and chips, les hamburgers, les pizzas et les currys, souvent proposés avec une boisson incluse. Certaines offres sont organisées autour de journées thématiques, comme le Curry Club du jeudi. Le café et les autres boissons chaudes peuvent également être accompagnés de recharges gratuites dans de nombreux établissements, une formule particulièrement appréciée des étudiants, des retraités et des travailleurs à distance.

Des bâtiments historiques transformés en pubs

Contrairement à l’image uniforme que pourrait laisser une grande chaîne, chaque Wetherspoon possède généralement son propre nom et une décoration particulière. L’entreprise s’est spécialisée dans la transformation de bâtiments devenus inutilisés, comme d’anciennes banques, églises, salles de cinéma, bureaux de poste ou gares. Des panneaux installés à l’intérieur racontent souvent l’histoire du bâtiment et celle du quartier. Même les moquettes sont conçues individuellement afin de reprendre des éléments liés à l’identité locale.

Wetherspoon occupe néanmoins une place controversée dans la vie britannique. Son fondateur Tim Martin s’est fortement engagé en faveur du Brexit et intervient régulièrement dans le débat public, notamment pour dénoncer la fiscalité imposée aux pubs. L’enseigne doit aussi composer avec l’augmentation des salaires, de l’énergie et des matières premières, tout en conservant son positionnement économique. Malgré ces pressions, elle demeure l’un des symboles les plus reconnaissables de la culture populaire britannique, à mi-chemin entre le pub traditionnel, le restaurant accessible et le lieu de rencontre intergénérationnel.