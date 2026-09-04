La Maison Blanche lance des jeux vidéo pour expulser des migrants et construire le mur de Trump

La Maison Blanche lance une plateforme de jeux vidéo, Arcade, où les thèmes de l'immigration et de la construction du mur de Trump sont au cœur de l'expérience. Deux jeux, Rio Run et Build the Wall, invitent les utilisateurs à expulser des migrants et à ériger un mur, suscitant la controverse et la colère des défenseurs des droits humains.

La Maison Blanche a franchi un nouveau cap dans sa communication sur l’immigration. Jeudi, l’administration de Donald Trump a mis en ligne une plateforme baptisée Arcade, composée de plusieurs jeux vidéo rétro directement accessibles depuis le site officiel de l’exécutif américain. Deux d’entre eux reprennent sans détour les thèmes phares de la politique migratoire du président américain : l’expulsion des immigrés en situation irrégulière et la construction du mur à la frontière mexicaine.

Cette initiative arrive alors que l’administration Trump a considérablement durci sa politique migratoire depuis son retour au pouvoir, avec notamment plus de 100 000 visas révoqués depuis le début de son second mandat et une forte augmentation des arrestations menées par les services fédéraux de l’immigration.

La Maison Blanche lance des jeux vidéo pour expulser des migrants et construire le mur de Trump

Dans Rio Run, Tom Homan poursuit des migrants le long du Rio Grande

Le jeu qui provoque le plus de réactions s’appelle Rio Run. Inspiré du célèbre Snake, il place le joueur aux commandes d’une version numérique de Tom Homan, le responsable chargé par Donald Trump de piloter la politique d’expulsions et de contrôle des frontières.

Le décor représente le Rio Grande, fleuve qui marque une partie de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le joueur doit diriger son personnage et attraper des personnes présentées comme ayant franchi la frontière. Une fois capturées, elles suivent le personnage contrôlé par le joueur, selon une mécanique directement inspirée de Snake.

La Maison Blanche présente le jeu comme une mission de « patrouille le long du Rio Grande ». Dans la vidéo utilisée pour promouvoir la plateforme, l’administration américaine affiche également plusieurs mots d’ordre : « Build the wall. Deport. Fill a Trump Account », soit « Construisez le mur. Expulsez. Remplissez un compte Trump ».

Build the Wall, un Tetris consacré au mur avec le Mexique

Deuxième jeu directement lié à l’immigration : Build the Wall. Cette fois, la mécanique reprend le principe de Tetris. Des blocs doivent être assemblés afin d’ériger un mur à la frontière avec le Mexique, l’une des promesses emblématiques de Donald Trump depuis sa première campagne présidentielle.

La présentation est particulièrement explicite. Le joueur est invité à « protéger la frontière de la horde qui arrive ». L’univers graphique transforme ainsi la construction du mur et la protection de la frontière en objectifs permettant de progresser et de marquer des points.

Cette politique ne se limite pas à la frontière mexicaine. Washington cherche également à multiplier les accords permettant d’envoyer des personnes expulsées vers des pays tiers. La République centrafricaine s’est notamment déclarée prête à accueillir des migrants expulsés des États-Unis.

« Cela me rend malade »

La publication de ces jeux a provoqué la colère de plusieurs défenseurs des droits des migrants. Amérika García Grewal, codirectrice de la Frontera Federation, une organisation installée au Texas, a dénoncé la transformation des expulsions en divertissement :« Cela me rend malade. Ils ont joué avec la vie des gens pendant des années et maintenant ils font un jeu vidéo de leurs actions. » Elle a également critiqué la façon dont les migrants sont représentés : « Ceux qui ont conçu ce jeu ont perdu de vue ce que cela signifie d’être humain et de s’intéresser aux autres. »

La Maison Blanche assume au contraire le ton volontairement provocateur de cette nouvelle plateforme. L’administration américaine explique vouloir utiliser de nouveaux formats pour promouvoir la politique menée par Donald Trump et toucher un public différent, notamment les internautes habitués aux codes des jeux vidéo et des réseaux sociaux.

Les arrestations atteignent des niveaux records

Le lancement de ces jeux intervient alors que les opérations menées par l’ICE, la police fédérale chargée notamment de l’immigration, se sont fortement intensifiées. Selon les chiffres communiqués par l’administration américaine, 50 925 immigrés en situation irrégulière ont été arrêtés en août 2026. Le précédent record avait déjà été battu en juillet avec plus de 50 000 arrestations.

Cette hausse s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes placées dans les centres de rétention. Une analyse publiée quelques mois plus tôt avait montré que le taux de mortalité dans les centres de détention de l’ICE avait plus que doublé sous Donald Trump.

Des centaines de milliers d’Haïtiens également menacés d’expulsion

L’administration américaine a également durci sa politique à l’égard des ressortissants haïtiens après la fin de leur statut de protection temporaire. Cette décision a placé des centaines de milliers d’Haïtiens face au risque d’une expulsion des États-Unis. Le département américain de la Sécurité intérieure a par ailleurs diffusé des images montrant des ressortissants haïtiens entravés avant leur embarquement à bord d’un avion chargé de les expulser du territoire américain.

Une plateforme entière aux couleurs de Donald Trump

Rio Run et Build the Wall ne sont pas les seuls jeux proposés. La plateforme Arcade comprend également plusieurs titres mettant en scène d’autres politiques de l’administration Trump.

Un jeu est consacré au programme sanitaire Make America Healthy Again, tandis qu’un autre reprend les codes de Flappy Bird. Un troisième met en scène les comptes d’épargne créés pour les enfants dans le cadre de la politique économique du président américain.

Pour présenter l’ensemble, la Maison Blanche reprend ouvertement les codes des grandes marques de jeux vidéo. Le célèbre logo Sega a notamment été détourné pour devenir « MAGA », l’acronyme de Make America Great Again. Avec Rio Run et Build the Wall, la politique migratoire de Donald Trump dispose désormais de ses propres jeux d’arcade officiels, dans lesquels arrêter des migrants ou construire le mur frontalier deviennent des mécaniques de jeu.