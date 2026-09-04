MONDE Europe Justice et scandales 

Le Royaume-Uni s’apprête à approuver un nouveau champ gazier en mer du Nord

Par

1 minute de lecture

Le Royaume-Uni s’apprête à approuver un nouveau champ gazier en mer du Nord
Le Royaume-Uni s’apprête à approuver un nouveau champ gazier en mer du Nord

Des sources gouvernementales britanniques indiquent que le champ gazier Jackdaw, situé au large d’Aberdeen, devrait recevoir le feu vert des ministres d’ici la fin du mois. Le champ pétrolier Rosebank pourrait également être approuvé avant la fin de l’année.

La secrétaire d’État à l’Énergie, Miatta Fahnbulleh, devrait formuler sa recommandation favorable au développement du champ gazier Jackdaw dès la semaine prochaine, selon des personnes proches du dossier. L’approbation formelle pourrait intervenir une semaine plus tard.

Le champ Jackdaw est situé en mer du Nord, au large des côtes d’Aberdeen. Son exploitation est contestée par des associations environnementales, qui y voient une contradiction avec les engagements climatiques du gouvernement travailliste.

Les ministres examinent par ailleurs la possibilité d’autoriser le champ pétrolier Rosebank, autre projet controversé en mer du Nord, dans le courant de l’année. Ces deux décisions interviennent dans un contexte de débat tendu sur la politique énergétique britannique, tiraillée entre sécurité d’approvisionnement et transition vers les énergies renouvelables.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une