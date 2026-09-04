Le Royaume-Uni s’apprête à approuver un nouveau champ gazier en mer du Nord

Des sources gouvernementales britanniques indiquent que le champ gazier Jackdaw, situé au large d’Aberdeen, devrait recevoir le feu vert des ministres d’ici la fin du mois. Le champ pétrolier Rosebank pourrait également être approuvé avant la fin de l’année.
La secrétaire d’État à l’Énergie, Miatta Fahnbulleh, devrait formuler sa recommandation favorable au développement du champ gazier Jackdaw dès la semaine prochaine, selon des personnes proches du dossier. L’approbation formelle pourrait intervenir une semaine plus tard.
Le champ Jackdaw est situé en mer du Nord, au large des côtes d’Aberdeen. Son exploitation est contestée par des associations environnementales, qui y voient une contradiction avec les engagements climatiques du gouvernement travailliste.
Les ministres examinent par ailleurs la possibilité d’autoriser le champ pétrolier Rosebank, autre projet controversé en mer du Nord, dans le courant de l’année. Ces deux décisions interviennent dans un contexte de débat tendu sur la politique énergétique britannique, tiraillée entre sécurité d’approvisionnement et transition vers les énergies renouvelables.
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