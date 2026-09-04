POLITIQUE Présidentielle 2027

Interdiction du voile: Glucksmann alerte sur le risque de contrôles « au faciès »

Par

2 minutes de lecture

Interdiction du voile : Glucksmann alerte sur le risque de contrôles « au faciès »
Interdiction du voile : Glucksmann alerte sur le risque de contrôles « au faciès »

Invité ce vendredi matin sur BFMTV-RMC, Raphaël Glucksmann a vivement critiqué la proposition du Rassemblement national d’interdire le port du voile dans l’espace public. Pour le candidat à la primaire de la gauche, une telle mesure serait contraire à l’esprit de la laïcité et conduirait les forces de l’ordre à pratiquer des contrôles discriminatoires.

« Ce que propose Marine Le Pen, c’est la négation même de la laïcité. La laïcité, ce n’est pas la police des vêtements », a dénoncé Raphaël Glucksmann. Selon lui, le RN cherche à « relancer les fièvres identitaires » en faisant du voile un enjeu central du débat présidentiel.

L’eurodéputé s’interroge également sur l’application concrète d’une telle interdiction. « Comment les policiers feront la distinction entre le foulard d’une juive orthodoxe, le fichu porté par une femme en chimiothérapie et un voile islamique ? », demande-t-il. Selon lui, le risque serait de voir apparaître des contrôles « au faciès ».

« Nous lancerons la révolution écologique »

Raphaël Glucksmann a également voulu replacer l’écologie au cœur de sa campagne. Il dénonce « l’impréparation permanente face au réchauffement climatique » du gouvernement et promet, s’il arrive au pouvoir, de lancer une « révolution écologique », notamment dans la rénovation des écoles et l’adaptation des services publics aux épisodes de chaleur extrême.

Sur l’agriculture, il appelle à une « aide d’urgence » pour les exploitants et se dit favorable au stockage de l’eau, tout en demandant un moratoire sur les mégabassines. Il souhaite davantage de concertation sur le partage de la ressource et une meilleure rémunération des producteurs.

Enfin, interrogé sur François Hollande et sur la bataille à gauche pour 2027, Raphaël Glucksmann estime que « la responsabilité pèse sur ses épaules » pour créer une dynamique sociale-démocrate. Il assure vouloir gagner la primaire et reproche à une partie de la gauche de rester enfermée dans « l’esprit de défaite » plutôt que de chercher à conquérir l’Élysée.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une