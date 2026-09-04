Interdiction du voile : Glucksmann alerte sur le risque de contrôles « au faciès »

Raphaël Glucksmann critique l'interdiction du voile proposée par le Rassemblement national, estimant qu'elle pourrait entraîner des contrôles discriminatoires. Il valorise la laïcité sans stigmatisation. Parallèlement, il place l'écologie au cœur de sa campagne, appelant à une 'révolution écologique' et à une meilleure gestion des ressources agricoles.

Invité ce vendredi matin sur BFMTV-RMC, Raphaël Glucksmann a vivement critiqué la proposition du Rassemblement national d’interdire le port du voile dans l’espace public. Pour le candidat à la primaire de la gauche, une telle mesure serait contraire à l’esprit de la laïcité et conduirait les forces de l’ordre à pratiquer des contrôles discriminatoires.

« Ce que propose Marine Le Pen, c’est la négation même de la laïcité. La laïcité, ce n’est pas la police des vêtements », a dénoncé Raphaël Glucksmann. Selon lui, le RN cherche à « relancer les fièvres identitaires » en faisant du voile un enjeu central du débat présidentiel.

L’eurodéputé s’interroge également sur l’application concrète d’une telle interdiction. « Comment les policiers feront la distinction entre le foulard d’une juive orthodoxe, le fichu porté par une femme en chimiothérapie et un voile islamique ? », demande-t-il. Selon lui, le risque serait de voir apparaître des contrôles « au faciès ».

« Nous lancerons la révolution écologique »

Raphaël Glucksmann a également voulu replacer l’écologie au cœur de sa campagne. Il dénonce « l’impréparation permanente face au réchauffement climatique » du gouvernement et promet, s’il arrive au pouvoir, de lancer une « révolution écologique », notamment dans la rénovation des écoles et l’adaptation des services publics aux épisodes de chaleur extrême.

Sur l’agriculture, il appelle à une « aide d’urgence » pour les exploitants et se dit favorable au stockage de l’eau, tout en demandant un moratoire sur les mégabassines. Il souhaite davantage de concertation sur le partage de la ressource et une meilleure rémunération des producteurs.

Enfin, interrogé sur François Hollande et sur la bataille à gauche pour 2027, Raphaël Glucksmann estime que « la responsabilité pèse sur ses épaules » pour créer une dynamique sociale-démocrate. Il assure vouloir gagner la primaire et reproche à une partie de la gauche de rester enfermée dans « l’esprit de défaite » plutôt que de chercher à conquérir l’Élysée.