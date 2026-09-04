Présidentielle 2027 : Éric Zemmour annoncera sa décision « avant décembre », l’option Sarah Knafo toujours en embuscade

Éric Zemmour prépare l’annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2027, prévue avant décembre. Pendant ce temps, Sarah Knafo, qui bénéficie d’une exposition médiatique croissante et d’une popularité en hausse, devient une option plausible pour Reconquête, suscitant des interrogations sur la stratégie future du parti.

Éric Zemmour entretient encore le suspense sur une nouvelle candidature à l’élection présidentielle. En déplacement jeudi à la foire de Châlons-en-Champagne, le président de Reconquête a assuré qu’il annoncerait sa décision « avant décembre ». Une déclaration qui intervient alors que Sarah Knafo connaît une forte exposition médiatique et s’est imposée ces derniers mois comme une autre option possible pour son parti.

Éric Zemmour prépare-t-il sa deuxième campagne présidentielle ? À huit mois du scrutin, le président de Reconquête refuse encore d’officialiser sa candidature, mais donne désormais un calendrier.

« Quand je devrai annoncer ma candidature, je l’annoncerai », a-t-il déclaré jeudi lors de son déplacement à la foire de Châlons-en-Champagne, avant de préciser que sa décision interviendrait « avant décembre ».

Très discret ces derniers mois, Éric Zemmour semble toutefois avoir commencé à remettre la machine en route. À Châlons, cette première grande sortie de rentrée ressemblait déjà à un lancement de pré-campagne, alors que l’ancien candidat de 2022 est actuellement crédité d’environ 4 % des intentions de vote dans certaines enquêtes.

Sarah Knafo, l’autre possibilité pour Reconquête

La question d’une candidature de Sarah Knafo continue néanmoins de planer. Interrogé sur sa compagne et vice-présidente de Reconquête, Éric Zemmour a cherché à écarter cette hypothèse : « Elle passe son temps à dire qu’elle souhaite que je sois candidat et que je suis le candidat naturel de Reconquête. »

Mais les performances de Sarah Knafo dans l’opinion rendent l’hypothèse moins théorique qu’il y a encore quelques mois. La députée européenne a bénéficié d’une exposition médiatique croissante et certains sondages l’ont même placée devant Éric Zemmour lorsqu’il était demandé aux Français lequel des deux ferait le meilleur candidat pour Reconquête.

Une enquête Odoxa publiée au printemps donnait ainsi Sarah Knafo devant Éric Zemmour sur ce critère. Plus récemment, elle a également dépassé le président de Reconquête dans certains baromètres de popularité. Cette progression a alimenté les spéculations sur la possibilité de la voir porter elle-même les couleurs du mouvement en 2027.

Sa rentrée politique renforce encore cette visibilité. Sarah Knafo publie début septembre son premier livre, Le Casse du siècle, consacré aux dépenses publiques et à la bureaucratie, avec un tirage initial particulièrement important. Une manière d’occuper le terrain des idées et de continuer à construire sa propre stature politique.

Pour autant, Éric Zemmour conserve un socle important auprès des sympathisants de Reconquête et semble pour l’instant déterminé à conserver la main. À Châlons, il a rappelé que Sarah Knafo elle-même le présentait comme le « candidat naturel » du parti.

La décision attendue avant décembre permettra donc de clarifier définitivement la stratégie de Reconquête : une nouvelle candidature d’Éric Zemmour, cinq ans après sa première campagne présidentielle, ou une éventuelle relève incarnée par Sarah Knafo si le rapport de force venait encore à évoluer.