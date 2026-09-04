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Burnham et Macron affichent leur volonté de rapprocher Londres et Paris

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Burnham et Macron affichent leur volonté de rapprocher Londres et Paris
Burnham et Macron affichent leur volonté de rapprocher Londres et Paris

Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham et le président français Emmanuel Macron se sont retrouvés à Londres pour leur premier entretien officiel, au lendemain d’une rencontre autour de la tapisserie de Bayeux.

Deux jours, deux rendez-vous. Andy Burnham et Emmanuel Macron ont multiplié les signaux d’une relation franco-britannique à reconstruire, se retrouvant d’abord autour de la tapisserie de Bayeux, puis à Londres pour un entretien formel ce 3 septembre 2026.

Les deux dirigeants ont affiché leur volonté commune de « renforcer » les liens entre le Royaume-Uni et la France, mais aussi entre Londres et l’Union européenne dans son ensemble. Aucun détail sur les dossiers abordés n’a filtré dans l’immédiat.

Cette séquence diplomatique intervient alors que Burnham, récemment installé au 10 Downing Street, cherche à repositionner le Royaume-Uni sur la scène européenne après des années de tensions post-Brexit.

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