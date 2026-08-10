Londres veut accélérer le rapprochement avec l’UE sous le gouvernement Burnham

Hamish Falconer, nouveau ministre des négociations post-Brexit, annonce un désir d’accélérer le rapprochement avec l'UE tout en respectant les lignes rouges du Parti travailliste. Il souhaite explorer les possibilités offertes par ces contraintes sans remettre en question les engagements du gouvernement Burnham, affichant une volonté d'ambition dans les discussions.

Hamish Falconer, nouveau ministre chargé des négociations post-Brexit, annonce vouloir donner une « impulsion renouvelée » aux discussions avec Bruxelles, tout en restant dans les limites fixées par le Parti travailliste.

Le Royaume-Uni entend aller plus vite et plus loin dans son rapprochement avec l’Union européenne. C’est ce qu’a affirmé Hamish Falconer, le ministre fraîchement nommé par Andy Burnham pour piloter les négociations post-Brexit, dans ses premières déclarations publiques depuis sa prise de fonctions.

Falconer a indiqué vouloir donner un « sens d’une cadence renouvelée » aux pourparlers avec Bruxelles, estimant qu’il existait « de la marge pour être ambitieux » dans le cadre des lignes rouges tracées par les travaillistes. Ces lignes excluent toute réouverture des discussions sur le marché unique et l’union douanière.

Le ministre a précisé qu’il entendait explorer « l’art du possible » dans cet espace contraint, sans remettre en cause les engagements fondamentaux du gouvernement Burnham sur la question européenne.

Sa nomination a elle-même fait l’objet d’une certaine attention : Falconer a confié avoir reçu l’appel lui annonçant son entrée au cabinet alors qu’il se trouvait en voyage de noces.