Expulsée de France, Xenia Fedorova va faire son retour sur CNews en visioconférence depuis l’étranger

Xenia Fedorova, récemment expulsée de France pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État », pourra continuer à intervenir sur CNews via visioconférence depuis l'étranger. Sa participation a été validée par les services juridiques de Canal+, malgré des refus de recours contre son expulsion, confirmant son statut de chroniqueuse à distance.

Xenia Fedorova va prochainement retrouver l’antenne de CNews. Visée depuis la fin du mois de juillet par un arrêté d’expulsion du territoire français, l’ancienne directrice de RT France pourra continuer à participer aux émissions de la chaîne depuis l’étranger. Les services juridiques de Canal+ ont examiné sa situation et considèrent que la mesure prise à son encontre ne lui interdit pas d’intervenir à distance.

Le retour de la chroniqueuse a été annoncé à l’antenne par Gauthier Le Bret. Une décision qui intervient un peu plus d’un mois après l’arrêté d’expulsion visant Xenia Fedorova⁠, pris par le ministère de l’Intérieur à la fin du mois de juillet.

CNews prépare son retour à l’antenne depuis l’étranger

Xenia Fedorova ne devrait donc pas être physiquement présente sur les plateaux de CNews. Ses prochaines interventions doivent avoir lieu en visioconférence depuis le pays étranger où elle réside actuellement.

Gauthier Le Bret a expliqué que la situation avait été examinée en interne avant que cette possibilité soit retenue : « Les services juridiques de Canal+ ont regardé cette décision et Xenia Fedorova n’est pas empêchée d’intervenir à distance, en visio, sur l’antenne de CNews et sur “L’Heure Inter”, dans laquelle elle avait l’habitude d’intervenir. »

La chroniqueuse intervenait notamment les mercredis et dimanches. Ce rythme pourrait être repris. « Puisqu’elle n’est pas dans l’incapacité d’intervenir à distance, en visio, le mercredi et le dimanche, Xenia Fedorova pourra revenir très prochainement sur l’antenne de CNews pour livrer son analyse », a ajouté Gauthier Le Bret. Aucune date précise n’a cependant encore été annoncée pour sa première apparition depuis l’étranger.

Un arrêté d’expulsion pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État »

Cette reprise intervient après plusieurs semaines de bataille autour du sort de Xenia Fedorova. Le ministère de l’Intérieur lui a notifié fin juillet un arrêté d’expulsion pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ». Les autorités françaises estiment également qu’elle constitue « une menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre public ».

Née à Kazan, en Russie, Xenia Fedorova vivait en France depuis 2017. Elle disposait depuis août 2024 d’un titre de séjour valable dix ans. Ancienne dirigeante de RT France, elle avait ensuite poursuivi ses activités médiatiques, notamment sur CNews, Europe 1 et dans le JDNews. Les autorités françaises lui reprochent notamment d’être devenue un « relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes ». Xenia Fedorova a contesté les accusations portées contre elle.

Ses premiers recours ont été rejetés

La chroniqueuse a engagé plusieurs procédures judiciaires pour contester les mesures prises à son encontre. Un premier recours en référé-liberté a été rejeté par le tribunal administratif de Paris début août, la juridiction estimant que la condition d’« extrême urgence » n’était pas démontrée. Un deuxième recours en référé-suspension a également échoué le 14 août. La contestation de la mesure d’expulsion se poursuit néanmoins sur le fond.

Xenia Fedorova avait par ailleurs été assignée à résidence et ses avoirs en France ont été gelés. Elle se trouve désormais à l’étranger.

Dès l’annonce de la mesure, Canal+ et Lagardère avaient publiquement défendu Xenia Fedorova⁠. Les deux groupes avaient dénoncé « une atteinte particulièrement grave à la liberté d’expression et au pluralisme des opinions », tout en soulignant que leur position ne signifiait pas qu’ils partageaient nécessairement l’ensemble des analyses de leur collaboratrice.

Expulsée du territoire, mais toujours chroniqueuse sur CNews

La mesure administrative empêche donc Xenia Fedorova de poursuivre normalement ses activités depuis la France, mais CNews considère qu’elle ne fait pas obstacle à une participation depuis l’étranger par visioconférence. Fin août, la direction de la chaîne indiquait encore que des interventions en duplex n’étaient pas prévues à cette date, tout en précisant qu’elles n’étaient pas exclues à l’avenir.

Quelques jours plus tard, cette possibilité est désormais actée : Xenia Fedorova doit reprendre ses interventions à distance. Son expulsion de France ne signifiera donc pas sa disparition de l’antenne de CNews.