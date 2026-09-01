Cyril Hanouna et Shana Loustau confirment leur couple: «Je ne supporte pas d’être séparé d’elle»

Cyril Hanouna et Shana Loustau confirment avoir passé des vacances ensemble et cherchent un appartement à deux, bien qu’ils restent flous sur la nature de leur relation. L'animateur admet ne pas supporter d'être séparé d'elle, tandis que leur statut officiel de couple demeure non clarifié.

Cyril Hanouna et Shana Loustau ont choisi la rentrée de Tout beau, tout n9uf pour répondre aux questions qui entourent leur relation depuis plusieurs mois. Lundi soir sur W9, l’animateur et sa chroniqueuse ont reconnu avoir passé une partie de leurs vacances ensemble et ont surtout confirmé chercher un appartement pour s’installer sous le même toit. Ils n’ont toutefois pas répondu clairement à la question de savoir s’ils formaient officiellement un couple, même si c’est un secret de Polichinelle.

Cette mise au point est arrivée dès le premier numéro de la nouvelle saison de TBT9, un an après les débuts de Cyril Hanouna sur W9⁠. Gilles Verdez s’est chargé d’interroger les deux principaux intéressés sur les images et informations publiées durant l’été.

Cyril Hanouna revient sur les images de Marbella

Gilles Verdez a d’abord interrogé Cyril Hanouna sur une vidéo qui avait circulé au printemps et dans laquelle l’animateur apparaissait avec Shana Loustau à Marbella. Cyril Hanouna a assuré qu’à cette époque, aucune relation amoureuse ne les unissait.

« À Marbella, j’étais avec mon ami Raymond. Shana était avec une amie. Il ne s’est absolument rien passé entre Shana et moi à Marbella », a-t-il déclaré. Shana Loustau a confirmé cette version.

Les spéculations autour de la vie sentimentale de l’animateur ne sont pas nouvelles. En mars 2025, une supposée relation entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière⁠ avait déjà beaucoup fait parler.

« Les paparazzades n’ont pas été voulues par nous »

Gilles Verdez a ensuite évoqué les photographies de Cyril Hanouna et Shana Loustau prises pendant leurs vacances à Saint-Tropez et publiées durant l’été. Là encore, l’animateur a tenu à préciser que ces clichés n’avaient pas été organisés.

« Les paparazzades n’ont pas été voulues par nous. On a eu la chance de passer les vacances ensemble. À Saint-Tropez, il y a énormément de photographes. Ce n’est pas voulu du tout. Paris Match a eu des photos et ils les ont publiées », a-t-il expliqué.

L’animateur a ainsi reconnu sans détour avoir passé ses vacances avec Shana Loustau, tout en maintenant une distinction entre cette proximité et une officialisation de leur relation.

« Je ne supporte pas d’être séparé de Shana »

La discussion est devenue beaucoup plus explicite lorsque Gilles Verdez a repris une affirmation selon laquelle Cyril Hanouna ne supporterait plus d’être séparé de sa chroniqueuse. Cette fois, l’animateur n’a pas démenti. « Oui, je ne supporte pas d’être séparé de Shana », a-t-il reconnu, avant de immédiatement préciser : « Ça n’engage à rien. Ça ne veut pas dire qu’on est ensemble. » Shana Loustau lui a alors répondu dans le même registre : « Je ne supporte pas d’être séparée de lui non plus. »

Une déclaration réciproque qui a évidemment provoqué les réactions des chroniqueurs présents autour de la table. Shana Loustau s’est imposée progressivement dans la bande de l’animateur depuis le lancement du programme, qui avait marqué le grand retour quotidien de Cyril Hanouna à la télévision⁠.

Ils cherchent bien un appartement pour vivre ensemble

Gilles Verdez est ensuite allé plus loin en demandant directement aux deux intéressés s’ils cherchaient actuellement un appartement afin de s’installer ensemble. Après quelques secondes d’hésitation, Cyril Hanouna et Shana Loustau ont répondu tous les deux par l’affirmative : « Oui. » Une information particulièrement significative, même si Cyril Hanouna a immédiatement tenté d’en limiter la portée : « Mais ça ne veut rien dire. » Jean-Luc Lemoine, présent pour cette rentrée dans l’équipe, s’est amusé de cette réponse en demandant en substance si les deux intéressés envisageaient alors de vivre ensemble uniquement pour réaliser des économies.

« Êtes-vous officiellement ensemble ? »

Restait alors la question la plus directe. Gilles Verdez l’a finalement posée : « Êtes-vous officiellement ensemble, en couple ? » Cyril Hanouna a choisi de ne pas répondre et de jouer avec la fin imminente de l’émission : « Il est 21h16, on va se retrouver demain… » L’animateur a ainsi rendu l’antenne sans prononcer les mots attendus par son chroniqueur…