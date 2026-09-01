New York: la femme poignardée à mort était une vice-présidente de Bank of America

Erin Piacenti, vice-présidente de Bank of America, est poignardée à mort à Times Square par Pamela Cisneros, qui a également blessé un homme de 68 ans. Après son agression, Cisneros menace les policiers et est abattue. L’enquête se concentre sur les motivations de l’assaillante et les circonstances des tirs des agents.

L’identité de la femme de 32 ans tuée lundi en plein cœur de Times Square est désormais connue. Il s’agit d’Erin Piacenti, une cadre de Bank of America qui occupait le poste de vice-présidente au sein de l’établissement bancaire. La jeune femme a été poignardée à l’abdomen par Pamela Cisneros, 49 ans, qui aurait choisi ses victimes au hasard. Elle est morte peu après son arrivée à l’hôpital Bellevue.

Ce drame apporte un nouvel éclairage à l’attaque particulièrement violente qui s’est déroulée lundi à Times Square⁠. Deux personnes ont été poignardées à quelques secondes d’intervalle avant que l’assaillante, toujours armée de deux couteaux, ne soit abattue par des policiers.

Erin Piacenti venait de célébrer son deuxième anniversaire de mariage

Erin Piacenti vivait à Chester, dans le New Jersey. Juriste de formation, elle travaillait chez Bank of America comme vice-présidente au sein de l’équipe « Business Selection and Conflicts ». Son lieu de travail se trouvait à proximité de l’endroit où elle a été mortellement agressée.

Sa mort est d’autant plus brutale que la jeune femme venait de célébrer son deuxième anniversaire de mariage avec son mari. Le couple avait également récemment acheté sa première maison à Chester.

Bank of America a rendu hommage à l’une de ses collaboratrices, présentée comme un membre apprécié de ses équipes.

Une attaque totalement aléatoire en plein Times Square

Les faits se sont produits lundi après-midi, peu avant 16h30, dans l’un des secteurs les plus fréquentés de Manhattan. Pamela Cisneros, 49 ans, originaire du Queens, transportait plusieurs couteaux et en a sorti deux d’un sac avant de passer à l’acte.

Sa première cible a été un homme de 68 ans qui venait de sortir du métro et attendait pour traverser la rue avec son épouse. La femme s’est approchée de lui et l’a poignardé à l’abdomen. Grièvement blessé, il a été hospitalisé et son état a ensuite été déclaré stable.

Quelques secondes plus tard, Pamela Cisneros a poursuivi son chemin sur la Septième Avenue et a attaqué Erin Piacenti, elle aussi frappée à l’abdomen. Les deux agressions se sont déroulées à environ 20 secondes d’intervalle. La police n’a établi aucun lien entre l’assaillante et ses deux victimes. Les attaques sont considérées comme aléatoires et non provoquées. Erin Piacenti a été transportée en urgence au Bellevue Hospital, où elle est morte de ses blessures.

Deux couteaux à la main, elle menace les policiers

Après les agressions, plusieurs témoins ont alerté les policiers présents dans le secteur. La proximité immédiate du poste du NYPD de Times Square a permis une intervention très rapide. Les agents ont retrouvé Pamela Cisneros toujours équipée de ses deux couteaux. Pendant environ quatre minutes, ils lui ont demandé à plusieurs reprises de déposer ses armes. Elle a refusé et a directement menacé les policiers. Selon les propos rapportés par la commissaire du NYPD Jessica Tisch, Pamela Cisneros leur a lancé : « Je ne lâche rien. Je préférerais vous tuer tous les deux. »

Les policiers ont d’abord utilisé des Tasers pour tenter de la neutraliser. La tentative a échoué. La femme de 49 ans a continué à avancer en direction des agents avec ses couteaux. Deux policiers ont alors ouvert le feu. Touchée, elle s’est effondrée avant d’être menottée et prise en charge par les secours. Elle est également morte à l’hôpital.

Une enquête ouverte sur les tirs des policiers

Pamela Cisneros n’avait pas d’antécédent d’arrestation connu auprès du NYPD. La police avait toutefois déjà eu affaire à elle lors d’incidents liés à des problèmes de santé mentale. Aucun élément ne permet à ce stade de rattacher son geste à une entreprise terroriste.

L’enquête se poursuit notamment pour reconstituer précisément les quelques minutes qui ont séparé les deux agressions de la fusillade avec les policiers. La Force Investigation Division du NYPD examine également les circonstances dans lesquelles les agents ont ouvert le feu.

L’attaque laisse derrière elle une victime de 32 ans qui se trouvait simplement à Times Square lorsqu’elle a croisé, au hasard, la route de son assaillante. Erin Piacenti, jeune mariée et vice-présidente de Bank of America, est morte quelques heures seulement après le début de cette attaque qui a également fait un blessé de 68 ans.