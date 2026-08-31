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Budget 2027 : Jordan Bardella n’exclut pas de censurer le gouvernement Lecornu

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Budget 2027 : Jordan Bardella n’exclut pas de censurer le gouvernement Lecornu
Budget 2027 : Jordan Bardella n’exclut pas de censurer le gouvernement Lecornu

Le Rassemblement national maintient la pression sur Sébastien Lecornu à l’approche de l’examen du budget 2027. Jordan Bardella a affirmé ce lundi que son parti n’excluait « rien » à ce stade, y compris une censure du gouvernement, et promet de présenter dans les prochains jours ses propres pistes d’économies.

« Pour l’instant, nous n’excluons rien », a déclaré le président du RN. Il assure vouloir mener « la plus grande opération de nettoyage des finances publiques » et indique que le parti dévoilera prochainement ses propositions avant de fixer définitivement sa position lors du débat budgétaire.

Lecornu sous la menace de la censure

Cette mise en garde intervient alors que Sébastien Lecornu réunit son gouvernement pour préparer un projet de loi de finances particulièrement délicat. L’exécutif doit financer plusieurs milliards d’euros de nouvelles dépenses, notamment pour la Défense, l’Intérieur, la Justice, l’Éducation ou encore l’agriculture, tout en tentant de contenir le déficit public.

Le Premier ministre envisage notamment de ralentir certaines dépenses sociales, avec une réforme des arrêts maladie, des déremboursements de médicaments et une désindexation partielle des retraites. Des mesures qui alimentent déjà l’opposition à son projet. Jean-Luc Mélenchon a annoncé que LFI censurerait le gouvernement, tandis que le RN préfère pour l’instant maintenir le suspense.

Face au risque d’un blocage jusqu’à la présidentielle, Sébastien Lecornu défend l’idée d’un budget temporaire pour le premier semestre 2027, qui pourrait ensuite être modifié par la prochaine majorité. Mais avec les menaces de censure venues de plusieurs oppositions, l’adoption du budget s’annonce déjà comme l’un des principaux rapports de force politiques de la rentrée.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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