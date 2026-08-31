Retraites : Sébastien Lecornu confirme que les pensions les plus élevées pourraient être gelées

Sébastien Lecornu annonce que le gouvernement envisage de geler la revalorisation des pensions de retraite les plus élevées dans le cadre du budget 2027, tout en écartant les petites retraites. Des économies sont recherchées, sans hausse d'impôts, mais de nombreuses mesures controversées pourraient émerger avant un débat parlementaire tendu.

Sébastien Lecornu confirme que la désindexation des pensions de retraite les plus élevées fait partie des pistes étudiées pour le budget 2027. Le gouvernement pourrait ainsi limiter ou supprimer leur revalorisation en fonction de l’inflation, sans réduire directement les montants actuellement versés.

Le Premier ministre exclut toutefois de geler les petites retraites ou le revenu de solidarité active. Aucun seuil n’a encore été arrêté pour définir les pensionnés concernés. L’exécutif cherche à réaliser des économies tout en évitant une mesure générale qui pénaliserait les retraités les plus modestes.

Un budget 2027 placé sous le signe des économies

Le gouvernement ne prévoit aucune augmentation d’impôts et souhaite concentrer l’effort sur la maîtrise des dépenses publiques. Les budgets régaliens, l’Éducation, la Recherche, l’Écologie, le logement social et l’apprentissage devraient être préservés, tandis que d’autres missions de l’État pourraient subir des réductions.

D’autres mesures sensibles sont envisagées, comme le déremboursement de certains médicaments au bénéfice thérapeutique jugé faible et une réforme des arrêts maladie. Le projet de budget doit être présenté le 30 septembre, avant un débat parlementaire qui s’annonce particulièrement conflictuel à quelques mois de l’élection présidentielle.