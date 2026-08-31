— Ballon d’Or 2026: Michel Platini mise sur Kvaratskhelia malgré la saison «formidable» de Kylian Mbappé

À moins de deux mois de la remise du Ballon d’Or 2026, Michel Platini a livré son sentiment sur une course particulièrement ouverte. Invité dimanche 30 août du Canal Football Club sur Canal+, le triple vainqueur du trophée a cité plusieurs candidats mais a choisi de mettre « une petite pièce » sur Khvicha Kvaratskhelia, l’un des grands artisans du nouveau sacre européen du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé reste néanmoins très haut dans son estime après une saison individuelle exceptionnelle.

Platini met « une petite pièce » sur Kvaratskhelia

Vainqueur du Ballon d’Or trois années consécutives, en 1983, 1984 et 1985, Michel Platini connaît parfaitement le poids des performances individuelles et des trophées collectifs dans l’attribution de la récompense. Pour l’ancien capitaine des Bleus, l’époque où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominaient presque systématiquement le scrutin a laissé place à une compétition beaucoup plus indécise. « C’est compliqué, parce qu’on a eu, pendant dix ans, une génération Messi-Ronaldo-Ronaldo-Messi… Maintenant, c’est beaucoup plus ouvert, on l’a vu l’année dernière », a-t-il expliqué. Platini a ensuite passé en revue plusieurs prétendants avant de glisser le nom du Géorgien : « Je mettrais une petite pièce sur le joueur du Paris Saint-Germain, Kvara. » Le choix n’est pas anodin. Kvaratskhelia a joué un rôle considérable dans le parcours européen du PSG, inscrivant 10 buts et délivrant 7 passes décisives en Ligue des champions. Il avait notamment marqué lors de la victoire contre Liverpool au Parc des Princes avant de continuer à peser dans les tours suivants.

« Je pense qu’il a fait gagner la Coupe d’Europe au PSG »

Michel Platini va même très loin dans son appréciation de l’influence de Kvaratskhelia. « Je pense qu’il a fait gagner la Coupe d’Europe au Paris Saint-Germain. C’est pour ça que je mets une petite pièce, je n’ai pas dit que c’était mon favori, mais je mets une petite pièce sur lui », a précisé l’ancien numéro 10 des Bleus. Le Géorgien s’était encore montré déterminant lors de la qualification du PSG contre le Bayern Munich, en demi-finale, avant que Paris ne conserve son titre européen. Un élément pourrait cependant jouer contre lui : Kvaratskhelia n’a pas participé à la Coupe du monde 2026, la Géorgie n’ayant pas réussi à se qualifier. Platini refuse d’ailleurs de présenter le Parisien comme un favori incontestable. « Il y a quatre ou cinq joueurs qui le méritent », reconnaît-il.

Mbappé, « le plus efficace » selon Platini

Parmi ces candidats figure évidemment Kylian Mbappé. Et sur le plan individuel, Michel Platini ne minimise absolument pas la saison du capitaine de l’équipe de France. « Je pense que celui qui est le plus efficace, c’est Kylian », affirme le triple Ballon d’Or. Mbappé a encore empilé les buts avec le Real Madrid et avec les Bleus. Lors de la Coupe du monde 2026, le Français a une nouvelle fois occupé une place centrale avant que l’aventure de l’équipe de France ne s’achève. Platini qualifie sa saison de « formidable » mais pointe immédiatement le principal argument susceptible de lui coûter le Ballon d’Or : l’absence de grand trophée collectif : « Kylian a fait une saison formidable, il a été meilleur buteur partout, malheureusement ils diront qu’il n’a rien gagné. Après, il y a les autres qui ont gagné beaucoup de choses mais qui n’ont pas été meilleurs buteurs… » Le dilemme résumé par Platini est celui qui devrait accompagner toute la course au trophée : faut-il privilégier l’efficacité individuelle exceptionnelle de Mbappé ou le poids des performances et des titres remportés par certains de ses concurrents ?

Rodri, Lamine Yamal et Fabián Ruiz également cités

Michel Platini ne réduit d’ailleurs pas la course à un duel entre Kvaratskhelia et Mbappé. L’ancien meneur de jeu cite également Rodri, Lamine Yamal et Fabián Ruiz : « Celui qui est très important pour une équipe, on l’a vu, c’est Rodri, il a fait une très belle Coupe du monde. Le plus fabuleusement footballeur, c’est Lamine Yamal. Celui qui a tout gagné, c’est Fabián Ruiz… donc ça fait quatre. » Fabián Ruiz dispose notamment d’un argument collectif particulièrement solide. Le milieu espagnol faisait partie du onze parisien lors de la finale de Ligue des champions remportée par le club de la capitale. Platini distingue ainsi plusieurs profils : l’efficacité de Mbappé, l’importance collective de Rodri, le talent de Lamine Yamal, les trophées de Fabián Ruiz et l’influence de Kvaratskhelia dans le parcours européen du PSG.

Kvaratskhelia devant Mbappé dans le pari de Platini

Michel Platini ne désigne donc pas officiellement Kvaratskhelia comme son favori absolu. Mais au moment de devoir placer « une petite pièce », c’est bien vers l’attaquant du PSG qu’il se tourne. Un choix fort alors que Kylian Mbappé possède des statistiques individuelles considérables et que plusieurs champions du monde figurent également parmi les prétendants. Pour Platini, l’influence du Géorgien dans la conquête de la Ligue des champions suffit néanmoins à le placer tout en haut de la liste. Le Ballon d’Or 2026 sera remis le 26 octobre à Londres. À ce stade, aucun candidat ne semble avoir creusé un écart définitif. Mais Michel Platini, lui, a choisi son pari : Khvicha Kvaratskhelia.