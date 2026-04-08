— Ligue des champions – Le PSG bat Liverpool (2-0). Le score aurait put être beaucoup plus lourd

Le Paris Saint-Germain a signé une démonstration de maîtrise ce mercredi soir au Parc des Princes. Vainqueur de Liverpool (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions, le club de la capitale a pris une option sérieuse sur la qualification grâce à des buts de Désiré Doué (11e) et Khvicha Kvaratskhelia (65e). Au vu de la physionomie du match, le score paraît même presque flatteur pour les Anglais.

Doué lance Paris, Liverpool recule

Paris entre tout de suite dans la rencontre avec de l’agressivité, du volume et une circulation de balle qui fait reculer Liverpool. Le premier coup tombe dès la 11e minute, quand Désiré Doué ouvre le score. Le PSG prend alors la main sur le match et installe une domination technique et territoriale qui oblige les Reds à défendre bas, souvent dans l’urgence.

Le scénario est clair : Paris attaque, Liverpool plie. Kvaratskhelia sonne une nouvelle alerte à la 32e minute avec une frappe repoussée par Mamardashvili. Cinq minutes plus tard, le gardien des Reds sauve encore les siens devant Doué, trouvé après une ouverture. À la 42e, Dembélé est à son tour servi après un contre parisien somptueux, mais sa frappe manque de tranchant. Juste avant la pause, João Neves a même le 2-0 au bout du pied, mais sa tentative fuit le cadre. À la mi-temps, Liverpool est déjà largement dominé, sans avoir réellement inquiété Paris.

Paris accélère encore après la pause

Au retour des vestiaires, le PSG repart avec la même idée : presser, récupérer vite et frapper. À la 53e minute, Paris découpe encore le bloc anglais. Kvaratskhelia trouve Nuno Mendes, dont le centre en retrait arrive sur Dembélé, seul à une douzaine de mètres. L’attaquant parisien ouvre trop son pied gauche et envoie le ballon au-dessus. Une énorme occasion de break s’envole. Dans la foulée, Hakimi récupère haut, déborde, puis voit encore une situation chaude se refermer après un retour défensif de Gomez.

Liverpool, lui, ne parvient jamais à renverser le rapport de force. Sa première véritable tentative n’arrive qu’à la 49e minute, par Ekitike, et les Reds ne cadrent finalement pas la moindre frappe. Même quand ils essayent de ressortir un peu, Paris garde le contrôle de la rencontre.

Kvaratskhelia illumine le Parc

Le second but arrive logiquement à la 65e minute, et il est superbe. João Neves glisse une passe parfaite dans la profondeur. Kvaratskhelia part dans le dos, résiste au retour de Gravenberch, efface Mamardashvili, évite aussi Gomez et conclut dans le but vide avec un calme impressionnant. C’est le geste du match, celui qui récompense la supériorité parisienne et fait exploser le Parc des Princes.

Paris pense même obtenir un penalty quelques minutes plus tard, quand Warren Zaïre-Emery s’infiltre dans la surface et est repris par Konaté. L’arbitre désigne d’abord le point de penalty, avant de revenir sur sa décision après visionnage, estimant que le défenseur de Liverpool a touché le ballon avant d’accrocher la cheville du Parisien. Même sans ce troisième but, le message est limpide : le PSG a dominé de bout en bout.

Le seul regret : ne pas avoir déjà tué le suspense

C’est toute l’ambivalence de la soirée parisienne. Le PSG a livré un match plein, a neutralisé Liverpool, a multiplié les séquences de très haut niveau et a pris une vraie avance avant le retour à Anfield. Mais il peut aussi se dire qu’il a laissé filer une victoire encore plus large. Avec davantage d’efficacité dans la surface, Paris pouvait probablement plier cette double confrontation dès l’aller. Il part malgré tout avec un avantage de deux buts avant le match retour, mardi prochain.

À noter que dans l’autre match de la soirée, l’Altetico de Madrid a créé la sensation en s’imposant sur la pelouse du FC Barcelone 2-0.