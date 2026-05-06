— Ligue des champions : le PSG maîtrise le Bayern et se qualifie pour la finale !

Le Paris Saint-Germain disputera une nouvelle finale de Ligue des champions. Accroché par le Bayern Munich dans les dernières secondes à l’Allianz Arena, le club de la capitale a validé sa qualification grâce à un nul 1-1 et à son avantage 5-4 acquis à l’aller. Les Parisiens affronteront Arsenal le 30 mai à Budapest, avec un objectif : garder son titre.

Paris impose son calme dans l’enfer munichois

Le PSG aborde ce retour avec un but d’avance après sa victoire 5-4 à l’aller au Parc des Princes. À Munich, Paris ne tarde pas à renforcer cet avantage. Dès la 3e minute, Khvicha Kvaratskhelia profite d’une défense bavaroise très haute pour s’échapper dans la profondeur. Le Géorgien sert Ousmane Dembélé en retrait, et l’attaquant parisien conclut du pied gauche. Après seulement 139 secondes, le PSG mène 1-0 à l’Allianz Arena et prend deux buts d’avance sur l’ensemble de la confrontation.

Paris gère son avance, le Bayern pousse sans trouver la faille

Après l’ouverture du score, le Bayern tente de reprendre le contrôle du ballon et d’installer la pression dans le camp parisien. Les Bavarois s’appuient notamment sur Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Diaz et Harry Kane pour déséquilibrer le bloc du PSG. Mais Paris reste compact, défend bas par séquences et cherche à ressortir vite, surtout avec Kvaratskhelia et Désiré Doué dans les transitions.

Safonov rassure, Neuer maintient le Bayern en vie

Le match se joue aussi dans les surfaces. Matvey Safonov répond présent dans les moments chauds, notamment lorsque le Bayern multiplie les ballons dans la surface parisienne en fin de rencontre. En face, Manuel Neuer empêche le PSG de faire définitivement le break, alors que Paris se procure plusieurs situations dangereuses après l’ouverture du score. Le gardien allemand permet au Bayern de rester dans le match jusqu’aux dernières minutes.

Kvaratskhelia manque le break, Kane relance le suspense

À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Kvaratskhelia a une grosse occasion de tuer la rencontre. L’attaquant parisien se présente face à Neuer après avoir éliminé plusieurs adversaires, mais il pousse trop son action et ne parvient pas à conclure. Ce raté laisse le Bayern en vie. Dans le temps additionnel, Harry Kane égalise à la 90e+4 d’une frappe puissante du gauche après un service d’Alphonso Davies. Le Bayern revient à 1-1, mais il lui manque encore un but pour arracher une prolongation.

Le PSG tient jusqu’au bout et file en finale

Malgré cette égalisation tardive, Paris ne craque pas. Le PSG conserve son avantage au score cumulé et valide sa qualification : 1-1 au retour, 6-5 sur l’ensemble des deux matchs. Les Parisiens se qualifient pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Ils affronteront Arsenal le 30 mai à Budapest, au stade Ferenc-Puskás.

À noter que le PSG devient le premier club français à disputer trois finales de Ligie des champions.