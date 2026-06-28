Le Liban accuse Israël d’avoir endommagé de nombreux sites patrimoniaux dans le sud du pays

Le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, a accusé Israël d’avoir endommagé ou détruit de nombreux sites historiques et culturels dans le sud du Liban au cours de sa campagne militaire contre le Hezbollah, affirmant que les autorités ne sont pas encore en mesure d’évaluer l’ampleur réelle des dégâts.

À Tyr, ville côtière classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, une explosion a arraché le chapiteau d’une colonne antique sur le site archéologique d’Al-Bass. Dans une autre localité du sud du pays, un lieu de pèlerinage fréquenté par des musulmans et des chrétiens a été détruit, tandis que le marché mamelouk de Nabatieh a été gravement endommagé par des frappes aériennes.

Selon Ghassan Salamé, les opérations militaires israéliennes, menées pendant près de quatre mois contre le Hezbollah, ont touché des sites patrimoniaux répartis dans toute la région méridionale du Liban.

Le ministre a expliqué que le gouvernement ne pouvait toujours pas dresser un bilan complet des destructions, les forces israéliennes maintenant une présence militaire dans une bande d’environ dix kilomètres à l’intérieur du territoire libanais, interdite d’accès aux civils.

« Nous ne pouvons pas travailler sous l’ombre de l’occupation », a-t-il déclaré.

Cette zone comprend notamment le château médiéval de Beaufort ainsi que plusieurs villages centenaires où cohabitaient des communautés chrétiennes, musulmanes chiites et sunnites, avec leurs églises, mosquées et autres lieux de culte.

« Il y a des villages qui ont été complètement rasés », a affirmé le ministre.

Selon lui, les dommages ne se limitent pas aux secteurs directement occupés. Des villes historiques situées en dehors de la zone d’opérations, comme Tyr et Nabatieh, ont également été frappées par des bombardements. À Tebnine, les autorités craignent que la forteresse datant de l’époque des Croisades ait elle aussi subi des dégâts importants.

Ghassan Salamé a insisté sur le fait que le patrimoine libanais ne se résume pas aux vestiges antiques.

« Le patrimoine ne se limite pas aux antiquités romaines et phéniciennes. Il comprend également les bâtiments historiques, les sites archéologiques et les édifices à vocation culturelle », a-t-il déclaré.

L’UNESCO a exprimé son inquiétude concernant les dommages signalés sur le site de Tyr, tandis que les autorités libanaises indiquent qu’une évaluation complète ne pourra être réalisée qu’une fois l’accès aux zones concernées rétabli.