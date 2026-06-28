Jean-Philippe Tanguy juge « probable » une candidature de Marine Le Pen en 2027

Le député RN de la Somme estime que Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle, affirmant être convaincu de son innocence.

Jean-Philippe Tanguy s’est exprimé sur l’avenir politique de Marine Le Pen lors de son passage dans l’émission BFM Politique sur BFMTV. Le député du Rassemblement national de la Somme a déclaré qu’il juge « probable » que la dirigente du parti puisse se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Cette prise de position intervient alors que Marine Le Pen fait face à un procès qui pourrait théoriquement compromettre ses ambitions électorales futures.

Une confiance affichée dans l’issue judiciaire

Le parlementaire fonde son optimisme sur une conviction personnelle forte : « puisque je sais qu’elle est innocente », a-t-il affirmé. Cette déclaration de soutien sans ambiguïté témoigne de la confiance affichée par les cadres du Rassemblement national dans l’issue judiciaire du dossier. Jean-Philippe Tanguy anticipe ainsi une décision de justice qui permettrait à Marine Le Pen de conserver tous ses droits civiques.

Cette intervention médiatique s’inscrit dans la stratégie de communication du RN visant à maintenir la crédibilité de sa présidente en vue de la prochaine échéance présidentielle. L’affirmation du député de la Somme vise également à rassurer les militants et l’électorat du parti sur la capacité de Marine Le Pen à mener une nouvelle campagne, malgré les incertitudes juridiques qui pèsent actuellement sur son parcours politique.