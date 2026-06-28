Jean-Philippe Tanguy juge « probable » une candidature de Marine Le Pen en 2027

Jean-Philippe Tanguy s’est exprimé sur l’avenir politique de Marine Le Pen lors de son passage dans l’émission BFM Politique sur BFMTV. Le député du Rassemblement national de la Somme a déclaré qu’il juge « probable » que la dirigente du parti puisse se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Cette prise de position intervient alors que Marine Le Pen fait face à un procès qui pourrait théoriquement compromettre ses ambitions électorales futures.
Une confiance affichée dans l’issue judiciaire
Le parlementaire fonde son optimisme sur une conviction personnelle forte : « puisque je sais qu’elle est innocente », a-t-il affirmé. Cette déclaration de soutien sans ambiguïté témoigne de la confiance affichée par les cadres du Rassemblement national dans l’issue judiciaire du dossier. Jean-Philippe Tanguy anticipe ainsi une décision de justice qui permettrait à Marine Le Pen de conserver tous ses droits civiques.
Cette intervention médiatique s’inscrit dans la stratégie de communication du RN visant à maintenir la crédibilité de sa présidente en vue de la prochaine échéance présidentielle. L’affirmation du député de la Somme vise également à rassurer les militants et l’électorat du parti sur la capacité de Marine Le Pen à mener une nouvelle campagne, malgré les incertitudes juridiques qui pèsent actuellement sur son parcours politique.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.