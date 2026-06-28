CMA CGM annonce que son porte-conteneurs Galapagos a quitté le détroit d’Ormuz

Le groupe français de transport maritime CMA CGM a annoncé dimanche que son porte-conteneurs Galapagos avait quitté le détroit d’Ormuz, dans un contexte où les tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran continuent de menacer la sécurité de cette voie maritime stratégique.

Cette traversée intervient alors que Washington et Téhéran avaient conclu un accord intérimaire destiné à mettre fin à quatre mois de guerre et à permettre la réouverture progressive du détroit d’Ormuz à la navigation commerciale. Toutefois, les deux pays se sont depuis mutuellement accusés d’avoir violé cet accord et ont repris leurs attaques militaires.

Dans un communiqué, CMA CGM a qualifié le passage du Galapagos d’étape importante.

« Ce passage marque une étape importante dans un contexte régional qui demeure complexe et exige une vigilance constante », a indiqué l’entreprise.

Le groupe n’a toutefois pas souhaité fournir davantage de détails sur les conditions dans lesquelles le navire a quitté le détroit.

CMA CGM a également précisé que dix de ses navires se trouvent toujours dans le Golfe, où ils sont restés depuis le début du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Le détroit d’Ormuz constitue l’une des routes maritimes les plus importantes au monde pour le transport du pétrole, du gaz naturel liquéfié et du commerce international. Toute perturbation de la navigation dans cette zone est susceptible d’avoir des répercussions sur les marchés mondiaux de l’énergie et sur les chaînes d’approvisionnement internationales.