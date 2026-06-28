Pékin enquête sur le crash d’un avion léger contre le plus haut gratte-ciel de la capitale

Les autorités chinoises ont ouvert une enquête après le crash spectaculaire d’un avion léger qui s’est écrasé vendredi contre le plus haut immeuble de Pékin. L’accident a coûté la vie au pilote et blessé treize personnes se trouvant au sol.

Selon le gouvernement du district de Chaoyang, l’appareil, un avion de sport léger monomoteur biplace, est entré en collision avec un gratte-ciel vers 17 h 55, alors qu’il survolait le secteur situé à proximité du troisième périphérique Est de la capitale.

Le pilote, seul occupant de l’appareil, est décédé dans l’accident. Les treize personnes blessées, qui ne se trouvaient pas à bord de l’avion, ont été prises en charge par les services médicaux. Leur état de santé n’a pas été précisé.

Les autorités n’ont pas avancé d’hypothèse sur les causes de l’accident, qui fait l’objet d’une enquête.

L’avion a percuté la tour CITIC, également connue sous le nom de China Zun, un gratte-ciel de 528 mètres de hauteur dominant le quartier central des affaires de Pékin. Les dégâts semblent limités à la façade extérieure, où deux grandes vitres ont été soufflées par l’impact, laissant une brèche qui a été provisoirement sécurisée.

L’immeuble est situé à environ six kilomètres de la Cité interdite et à proximité de Zhongnanhai, le complexe gouvernemental où travaillent les plus hauts dirigeants chinois.

Les accidents aériens de ce type sont particulièrement rares dans la capitale chinoise, où l’espace aérien est soumis à des contrôles très stricts. Le précédent accident recensé à Pékin remontait à 2022, lorsqu’un hélicoptère touristique s’était écrasé entre les districts de Changping et de Fangshan, entraînant la mort de ses deux pilotes.

Les enquêteurs devront désormais déterminer les circonstances exactes qui ont conduit cet avion léger à percuter l’un des bâtiments les plus emblématiques de la capitale chinoise.