L’Ukraine annonce le rapatriement de 160 militaires détenus en Russie

L’Ukraine a annoncé vendredi le retour de 160 militaires qui étaient détenus en Russie depuis le début de la guerre, dans le cadre d’un nouvel échange de prisonniers entre les deux pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué sur Telegram que les soldats rapatriés étaient tous retenus en captivité depuis 2022, année du déclenchement de l’invasion russe à grande échelle.

Le chef de l’État n’a pas précisé les modalités de cet échange ni indiqué combien de prisonniers russes avaient été remis à Moscou en contrepartie.

Les échanges de prisonniers constituent l’un des rares domaines de coopération maintenus entre Kiev et Moscou malgré la poursuite des combats. Ils sont généralement négociés avec la médiation de pays tiers ou d’organisations internationales.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que les militaires libérés bénéficieront désormais d’examens médicaux, d’un soutien psychologique et d’une période de réadaptation après plusieurs années de captivité.