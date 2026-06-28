Décès de Sergueï Ivanov, ancien ministre russe de la Défense et proche allié de Vladimir Poutine

Sergueï Ivanov, ancien ministre russe de la Défense et figure historique du premier cercle du président Vladimir Poutine, est décédé à l’âge de 73 ans, a annoncé le Kremlin.

Dans un bref communiqué, la présidence russe a indiqué que Vladimir Poutine avait présenté « ses plus sincères condoléances » à la famille et aux proches de celui qui fut l’un de ses plus fidèles collaborateurs.

Ancien officier du KGB, comme Poutine, Ivanov appartenait au groupe des siloviki, ces responsables issus des services de sécurité qui ont occupé des postes clés dans l’appareil d’État russe après l’arrivée au pouvoir du président au début des années 2000.

Pendant plusieurs années, Sergueï Ivanov a été considéré comme un successeur potentiel de Vladimir Poutine. Il a occupé le poste de ministre de la Défense de 2001 à 2007, supervisant notamment les forces armées durant la seconde guerre de Tchétchénie, avant d’exercer plusieurs hautes fonctions au Kremlin, dont celle de chef de l’administration présidentielle. Plus récemment, il occupait le poste de représentant spécial du président pour la protection de l’environnement, l’écologie et les transports.

Maîtrisant parfaitement l’anglais, Ivanov participait régulièrement aux grands forums internationaux sur la sécurité, notamment à la Conférence de Munich. Il se présentait comme un pragmatique souhaitant dépasser les divisions héritées de la Guerre froide, tout en exprimant à plusieurs reprises son opposition à l’élargissement de l’OTAN, qu’il considérait comme une menace pour la sécurité de la Russie.

Son décès marque la disparition de l’une des personnalités les plus influentes de la génération de dirigeants issus des services de sécurité soviétiques qui ont accompagné Vladimir Poutine durant plus de deux décennies au sommet du pouvoir russe.