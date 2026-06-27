Rugby – Le Stade Toulousain bat Montpellier 28-20 et remporte un quatrième Brennus d’affilée

Samedi soir au Stade de France, le Stade Toulousain a remporté la finale du Top 14 face à Montpellier, 28-20. Avec ce succès, Toulouse est sacré champion de France pour la 25e fois de son histoire et soulève un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. La finale a été marquée par une interruption liée aux orages. Le match a été arrêté en raison des conditions météo avant de reprendre. Malgré cette coupure, Toulouse a conservé son avance et a maîtrisé la fin de rencontre.

La différence faite en première période

Toulouse a construit son succès avant la pause. Les Stadistes ont pris l’avantage dans le premier acte et ont ensuite géré leur avance face à Montpellier, revenu dans le match sans parvenir à renverser le score. Au total, Toulouse a inscrit trois essais, deux transformations et trois pénalités. Montpellier a répondu avec deux essais, deux transformations et deux pénalités. L’écart final de huit points reflète une finale serrée, mais contrôlée par le Stade Toulousain dans les moments décisifs.

Une finale perturbée par les orages

Les conditions météo ont pesé sur la rencontre. La finale a été interrompue à cause de l’orage. Cette coupure a temporairement stoppé le rythme du match, mais elle n’a pas changé l’issue de la rencontre. À la reprise, Toulouse a su rester devant. Montpellier a continué à s’accrocher, mais le Stade Toulousain a gardé suffisamment de maîtrise pour empêcher le MHR de revenir à hauteur.

Lebel sanctionné, Toulouse reste solide

Matthis Lebel a reçu un carton jaune à la 44e minute. Cette exclusion temporaire aurait pu relancer Montpellier, mais Toulouse a tenu pendant cette période délicate. Le Stade Toulousain a résisté, conservé son avance et évité le basculement du match. Montpellier a marqué, a maintenu la pression, mais n’a jamais réussi à passer devant.

Sur la dernière action, le pack toulousain a récupéré une pénalité en mêlée. Les joueurs du Stade Toulousain ont alors pu célébrer avant le coup de sifflet final. Cette dernière pénalité a mis fin au suspense. Toulouse s’est imposé 28-20 et a confirmé sa domination sur le rugby français.

Toulouse prolonge son règne

Avec ce nouveau titre, le Stade Toulousain atteint 25 titres de champion de France. Le club haut-garonnais enchaîne surtout un quatrième Bouclier de Brennus d’affilée, performance majeure dans l’histoire récente du Top 14. Montpellier quitte la finale battu, malgré deux essais et une résistance réelle. Toulouse, lui, termine la saison au sommet, avec un nouveau titre national et une place encore renforcée dans l’histoire du championnat.