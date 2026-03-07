Le XV de France a subi une lourde défaite face à l’Écosse (50-40) ce samedi lors de la 4ᵉ journée du Tournoi des Six Nations, au stade de Murrayfield à Édimbourg. Ce revers met fin aux espoirs de Grand Chelem des Bleus dans cette édition du tournoi.

Une Écosse irrésistible

L’équipe écossaise a livré une prestation spectaculaire en attaque, inscrivant sept essais et dépassant la barre des 50 points face à une défense française souvent débordée. Les Écossais ont profité de la vitesse de leurs lignes arrière et d’erreurs françaises pour prendre rapidement l’ascendant.

Parmi les marqueurs écossais figurent notamment Darcy Graham, Kyle Steyn, Tom Jordan, Ben White et Pierre Schoeman, tandis que l’ouvreur Finn Russell a joué un rôle clé dans la gestion du jeu et les transformations.

À plusieurs moments du match, l’Écosse a semblé totalement maîtriser la rencontre grâce à un jeu rapide et direct, mettant constamment sous pression la défense française.

Les Bleus dépassés mais combatifs

La France a pourtant inscrit plusieurs essais, notamment par Louis Bielle-Biarrey, Théo Attissogbé, Antoine Dupont, Thomas Ramos et Oscar Jégou. Malgré ce total offensif important, les Bleus ont souffert d’un manque de discipline et de solidité défensive.

Deux cartons jaunes et plusieurs erreurs au sol ont également pesé dans la balance, permettant aux Écossais de creuser l’écart. Les Français ont toutefois réagi en fin de match pour réduire le score et repartir avec le bonus offensif.

Un tournant dans le Tournoi des 6 Nations

Avant cette rencontre, la France restait invaincue et pouvait espérer remporter le tournoi avec un Grand Chelem. Cette défaite redistribue désormais les cartes pour la dernière journée.

L’Écosse se relance dans la course au titre, tandis que les Bleus devront absolument s’imposer lors de leur dernier match face à l’Angleterre pour espérer gagner la compétition.