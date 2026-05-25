Trump affirme qu’il n’y a « aucune urgence » à conclure un accord avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il n’y avait « aucune urgence » à finaliser un accord avec l’Iran, alors que son administration a cherché à calmer les spéculations sur une percée diplomatique rapide après plusieurs semaines de négociations indirectes.

Trump a indiqué sur son réseau Truth Social que le blocus naval américain visant les navires iraniens dans le détroit d’Ormuz resterait en vigueur jusqu’à la signature officielle d’un accord complet entre les deux pays.

« Les deux parties doivent prendre leur temps et parvenir à un accord satisfaisant », a-t-il écrit, tout en affirmant avoir demandé à ses représentants de ne pas précipiter les discussions.

Ces déclarations contrastent avec les propos tenus la veille par le président américain, qui avait évoqué un protocole d’accord « largement négocié » pouvant permettre la réouverture du détroit d’Ormuz, axe stratégique par lequel transite habituellement près d’un cinquième du pétrole mondial.

Selon des responsables américains cités par Reuters, l’Iran aurait accepté « en principe » de rouvrir le détroit et de se débarrasser de son uranium hautement enrichi en échange d’une levée progressive du blocus maritime américain.

Téhéran n’a pas confirmé officiellement ces informations. Des médias proches des autorités iraniennes ont toutefois accusé Washington de freiner les progrès des discussions, notamment sur la question du déblocage des avoirs iraniens gelés à l’étranger et de la levée des sanctions économiques.

Les négociations restent compliquées par plusieurs dossiers sensibles, parmi lesquels le programme nucléaire iranien, les sanctions américaines et les tensions régionales impliquant les alliés de l’Iran au Moyen-Orient.

Un haut responsable américain a indiqué qu’un éventuel accord-cadre pourrait donner aux négociateurs environ 60 jours supplémentaires pour finaliser les détails techniques et politiques d’un accord définitif.