Carnage dans un train militaire au Pakistan : au moins 24 morts dans un attentat revendiqué par des séparatistes

Au moins 24 personnes ont été tuées et environ 70 blessées dimanche dans un attentat à la bombe visant un train transportant des membres des forces de sécurité pakistanaises et leurs familles dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan.

Selon plusieurs responsables gouvernementaux et sécuritaires, l’explosion s’est produite à bord d’un train-navette utilisé par les forces de sécurité. L’attaque a été revendiquée par des militants séparatistes actifs dans cette région instable du pays, théâtre d’une insurrection depuis plusieurs années.

Le bilan pourrait encore s’alourdir, de nombreux blessés se trouvant dans un état critique. Des équipes de secours et des forces de sécurité ont été déployées sur place afin d’évacuer les victimes et sécuriser la zone après l’explosion.

Les autorités pakistanaises n’ont pas immédiatement précisé le mode opératoire exact ni l’identité du groupe responsable, mais cette attaque s’inscrit dans une série d’actions violentes menées par des groupes séparatistes baloutches réclamant une plus grande autonomie ou l’indépendance de la province.

Le Baloutchistan, riche en ressources naturelles et frontalier de l’Afghanistan et de l’Iran, reste l’une des régions les plus sensibles du Pakistan. Les groupes armés y ciblent régulièrement les forces de sécurité, les infrastructures de l’État et les projets économiques soutenus par la Chine.

L’attentat intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, alors que les autorités pakistanaises font face à une recrudescence des violences armées dans plusieurs régions du pays.

Les responsables pakistanais ont condamné l’attaque et promis de poursuivre les auteurs. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’explosion et identifier les personnes impliquées dans cette opération meurtrière.