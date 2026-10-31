La réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Atlanta a été éprouvée par des tensions entre alliés occidentaux, suite au refus de plusieurs responsables européens de poser avec Sergueï Lavrov. Cet incident, entraînant l'annulation de la photo officielle, souligne les divisions sur le conflit en Ukraine et la difficulté de maintenir une cohésion au sein du groupe.

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, organisée à Atlanta sous la présidence du secrétaire d’État américain Marco Rubio, a été marquée par un incident diplomatique révélateur : plusieurs responsables européens ont refusé d’être photographiés aux côtés du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, contraignant les organisateurs à annuler la traditionnelle photo de groupe.

La ville d’Atlanta a accueilli une réunion ministérielle du G20 placée sous la conduite de Marco Rubio, qui a appelé les participants à conjuguer leurs efforts face aux menaces pesant sur l’ordre économique mondial. Mais c’est un incident de protocole qui a dominé la journée et mis en lumière les fractures persistantes au sein du groupe.

Plusieurs délégations européennes ont signifié leur refus de figurer sur la photo officielle en compagnie de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Face à ces objections, la présidence américaine a pris la décision de supprimer purement et simplement cet exercice rituel, pourtant ancré dans la tradition des sommets du G20.

Ce geste, aussi symbolique soit-il, illustre la difficulté croissante à maintenir une apparence de cohésion au sein d’un format multilatéral qui réunit des pays aux positions radicalement opposées sur le conflit en Ukraine. La présence de Lavrov dans de telles enceintes diplomatiques reste un point de friction récurrent pour les capitales européennes, qui refusent de normaliser la participation russe tant que la guerre se poursuit.

Rubio, de son côté, a tenté de maintenir le cap sur les questions économiques, sans que le contenu précis de ses déclarations ou les conclusions éventuelles de la réunion n’aient été détaillés.