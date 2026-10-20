Iran-Russie : Téhéran annonce une coopération historique après la visite de Sergueï Lavrov

L'Iran et la Russie renforcent leur coopération face aux tensions internationales, comme l'indique la visite de Sergueï Lavrov à Téhéran. Les deux pays, soumis à des sanctions occidentales, collaborent sur des dossiers sensibles tels que la situation au Moyen-Orient et le développement économique, tout en cherchant à limiter leur dépendance aux circuits financiers occidentaux.

Les relations entre l’Iran et la Russie franchissent une nouvelle étape dans un contexte de fortes tensions internationales. Mardi 20 octobre 2026, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que les deux pays n’avaient jamais entretenu une coopération aussi étroite. « Jamais dans notre histoire l’Iran et la Russie n’ont collaboré aussi étroitement qu’aujourd’hui », a-t-il déclaré sur le réseau social X, au lendemain de la visite de son homologue russe Sergueï Lavrov à Téhéran. Cette rencontre, la première du chef de la diplomatie russe en Iran depuis le déclenchement des frappes américano-israéliennes de février, intervient alors que la guerre au Moyen-Orient continue de bouleverser les équilibres régionaux. Les deux gouvernements, soumis à d’importantes sanctions occidentales, cherchent à renforcer leurs relations politiques, économiques et stratégiques. Pour Téhéran, le rapprochement avec Moscou représente un soutien diplomatique important face aux États-Unis et à Israël. Pour la Russie, il permet de consolider son influence dans une région essentielle pour les marchés énergétiques et les relations internationales.

Lors de leurs discussions, Abbas Araghchi et Sergueï Lavrov ont abordé plusieurs dossiers internationaux particulièrement sensibles. Les situations au Liban, dans les territoires palestiniens, en Ukraine et au Yémen ont notamment figuré au programme, tout comme le développement des échanges économiques et de la coopération nucléaire. Le ministre iranien a souligné l’étendue des sujets traités, présentant cette rencontre comme une démonstration de la convergence entre les deux pays. De son côté, la diplomatie russe a assuré que les relations bilatérales continuaient de progresser malgré les circonstances internationales. Moscou souhaite également jouer un rôle dans les efforts diplomatiques visant à empêcher une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient. Début octobre, Vladimir Poutine avait ainsi assuré à son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, que la Russie était disposée à contribuer à une médiation. Cette initiative intervient alors que les négociations entre Washington et Téhéran demeurent bloquées sur plusieurs questions, notamment le programme nucléaire iranien et les conditions d’une éventuelle désescalade régionale.

Un partenariat stratégique renforcé depuis la guerre en Ukraine

Le rapprochement entre Moscou et Téhéran ne date pas des derniers mois. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les deux pays ont considérablement développé leurs échanges, notamment dans les domaines militaires, technologiques et économiques. L’Iran est accusé par les gouvernements occidentaux d’avoir fourni à la Russie des drones et des technologies utilisées dans le conflit ukrainien. Téhéran a contesté certaines de ces accusations, tandis que Moscou et l’Iran défendent leur droit à entretenir des relations de défense. Les deux États cherchent également à réduire leur dépendance aux circuits financiers occidentaux, à développer leurs échanges commerciaux et à renforcer leurs infrastructures de transport. Cette coopération s’inscrit dans une volonté commune de limiter les effets des sanctions internationales qui frappent leurs économies respectives. Sur le plan énergétique, leurs relations présentent également des enjeux importants, notamment dans le pétrole, le gaz et le nucléaire civil. La Russie demeure un partenaire historique du programme nucléaire civil iranien, en particulier à travers la centrale de Bouchehr. Mais la coopération nucléaire évoquée lors de la visite de Sergueï Lavrov ne signifie pas, à elle seule, l’annonce de nouveaux accords ou d’un transfert de technologies militaires.

La rencontre de Téhéran intervient surtout dans un environnement diplomatique particulièrement instable. Depuis les frappes américaines et israéliennes lancées contre l’Iran à la fin du mois de février, les affrontements régionaux ont renforcé les inquiétudes concernant la sécurité du Golfe et la circulation des hydrocarbures. Les perturbations dans le détroit d’Ormuz ont également accentué les tensions sur les marchés énergétiques internationaux. Sergueï Lavrov a dénoncé lundi les opérations militaires menées contre l’Iran, assurant que Moscou continuerait de soutenir diplomatiquement Téhéran. Le ministre russe a présenté la recherche d’une solution politique comme une priorité afin d’éviter une reprise de la guerre à grande échelle. Cette position permet à la Russie de se présenter comme un interlocuteur dans la crise, tout en maintenant des relations étroites avec les autorités iraniennes. Le rapprochement affiché par les deux capitales suscite néanmoins des interrogations sur ses conséquences pour les équilibres diplomatiques internationaux, en particulier sur les dossiers ukrainien et nucléaire. Pour l’heure, les déclarations des ministres témoignent surtout d’une volonté politique commune d’approfondir leur partenariat. L’étendue réelle de cette coopération dépendra des accords conclus et des engagements que Moscou et Téhéran seront en mesure de concrétiser dans les prochains mois.