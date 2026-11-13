Les négociations de paix à Abou Dhabi n'ont pas permis d'avancées significatives, se soldant par un échec, à l'exception d'un échange de prisonniers. Dans la foulée, la Russie bombarde Kiev, affirmant son refus d'un cessez-le-feu. Les États-Unis tentent de relancer le dialogue, mais aucune solution immédiate n'émerge.

Les pourparlers de paix organisés aux Émirats arabes unis le 11 novembre 2026 n’ont débouché sur aucune avancée significative. Quelques heures après leur clôture, la Russie lançait des missiles balistiques sur la capitale ukrainienne.

Cinq ans de guerre, et toujours aucune issue. La rencontre d’Abou Dhabi, censée relancer le dialogue entre Moscou et Kiev sous médiation américaine, s’est achevée sur un constat d’échec, à l’exception d’un accord sur un échange de prisonniers. La nuit suivante, des missiles balistiques russes frappaient Kiev, comme pour signifier que les hostilités n’avaient jamais vraiment marqué de pause.

La position russe n’a pas varié d’un iota. Le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov l’a dit sans détour : Moscou refuse tout cessez-le-feu immédiat. Le Kremlin entend d’abord obtenir une refonte de « l’architecture de sécurité européenne », formule derrière laquelle se cachent des exigences bien connues : un recul de l’Otan et une restauration de l’influence russe sur le continent. Des ambitions que ses partenaires occidentaux lisent comme une volonté de nier à l’Ukraine son existence en tant qu’État indépendant, et aux pays d’Europe centrale et orientale le droit de choisir librement leurs alliances.

Cette insistance russe sur la révision de l’ordre sécuritaire européen suscite une vive inquiétude, notamment en Belgique. Ce serait potentiellement remettre en cause ce que les pays d’Europe centrale avaient acté après la fin de la guerre froide, lorsqu’ils avaient tourné le dos au Pacte de Varsovie pour rejoindre l’Otan et l’Union européenne. Des engagements signés, que Moscou semble aujourd’hui vouloir effacer.

Le processus diplomatique ne s’arrête pas pour autant. Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff se rendent à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, avant de rejoindre Dublin pour un compte rendu au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les discussions techniques doivent se poursuivre, portées aussi par un Donald Trump fragilisé par la défaite républicaine aux élections de mi-mandat. Aucune lumière ne pointe au bout du tunnel, mais l’option militaire ne permettant à aucun des deux belligérants de l’emporter à court terme, la voie diplomatique reste la seule susceptible d’offrir une perspective de sortie de crise.