Taïwan augmente massivement son budget militaire pour dissuader la Chine d’entrer en guerre

Taïwan prévoit un budget militaire record de 1 100 milliards de nouveaux dollars taïwanais pour 2027 afin de dissuader la Chine, face à une pression militaire croissante. Le président Lai Ching-te souligne que l'augmentation des dépenses vise à prévenir un conflit tout en préservant la paix dans le détroit de Taïwan.

Face à la pression militaire croissante de Pékin, Taïwan entend renforcer considérablement ses capacités de défense. Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé, samedi 10 octobre 2026, que son gouvernement poursuivrait l’augmentation des dépenses militaires afin de prévenir un éventuel conflit avec la Chine. Dans un discours prononcé à Taipei à l’occasion de la fête nationale, le chef de l’État a défendu une stratégie de dissuasion destinée à protéger les 23 millions d’habitants de l’île. Pour 2027, son gouvernement prévoit un budget de défense record de 1 100 milliards de nouveaux dollars taïwanais, soit environ 34,5 milliards de dollars américains. Une enveloppe représentant plus de 3 % du produit intérieur brut, alors que les tensions dans le détroit de Taïwan demeurent particulièrement élevées.

Devant les responsables politiques, les militaires et plusieurs délégations étrangères réunis devant le palais présidentiel, Lai Ching-te a tenu à expliquer la logique de cette politique. « Notre objectif, en augmentant les investissements dans la défense nationale, n’est pas de provoquer, mais plutôt d’empêcher une guerre », a-t-il déclaré. Le président considère que la préparation militaire constitue une condition indispensable au maintien de la paix. Selon lui, le dialogue avec Pékin ne peut être constructif que si Taïwan dispose des moyens nécessaires pour défendre ses intérêts. Il a également affirmé que son gouvernement ne cherchait ni à imposer une domination régionale ni à provoquer une confrontation, mais à empêcher toute modification du statu quo par la force.

Un budget militaire record face à la pression de Pékin

L’augmentation des dépenses militaires s’inscrit dans une tendance engagée depuis plusieurs années. Les gouvernements taïwanais successifs ont progressivement renforcé leurs investissements dans les équipements de défense, les infrastructures militaires et la modernisation des forces armées. Cette orientation répond notamment à l’évolution des capacités de l’armée chinoise, dont les moyens navals, aériens et balistiques ont considérablement progressé. Taïwan cherche à développer une défense capable de compliquer une éventuelle opération militaire contre son territoire. La priorité est notamment donnée aux systèmes de missiles, à la défense antiaérienne, aux drones et aux technologies permettant de surveiller les mouvements des forces chinoises autour de l’île.

La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire et n’a jamais renoncé à l’usage de la force pour parvenir à une réunification. Pékin multiplie régulièrement les exercices militaires à proximité de l’île, mobilisant avions de combat, navires de guerre et autres moyens de surveillance. Les autorités taïwanaises dénoncent également des activités dites de « zone grise », qui regroupent des pressions militaires, économiques ou informationnelles menées sans déclencher directement un conflit armé. Dans les vingt-quatre heures précédant le discours présidentiel, le ministère taïwanais de la Défense a encore signalé une activité militaire chinoise autour de l’île. Pour Taipei, ces opérations cherchent à exercer une pression permanente sur ses capacités de réaction et sur sa population.

Les États-Unis restent un partenaire militaire essentiel

La stratégie de défense taïwanaise repose également sur ses relations avec les États-Unis. Washington constitue le principal fournisseur d’équipements militaires de l’île et entretient avec Taipei une coopération sécuritaire étroite, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles. Les autorités américaines soutiennent depuis plusieurs décennies la capacité de Taïwan à assurer sa propre défense, conformément au cadre fixé par leur législation nationale. Cette relation reste néanmoins sensible, la Chine considérant les ventes d’armes américaines comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Le gouvernement de Lai Ching-te souhaite montrer à Washington qu’il assume une part croissante de l’effort financier nécessaire à sa sécurité.

Le président américain Donald Trump a régulièrement appelé Taïwan à investir davantage dans sa défense, considérant que l’île devait contribuer plus fortement aux coûts de sa protection. Le nouveau budget annoncé par Taipei répond en partie à cette préoccupation, même si les responsables taïwanais présentent avant tout cette augmentation comme une nécessité stratégique nationale. Dans son discours, Lai Ching-te a salué les échanges entre Washington et Pékin destinés à réduire les risques de confrontation. Il a cependant insisté sur la nécessité de respecter les droits et les intérêts des habitants de Taïwan. Pour le président taïwanais, les discussions entre les deux puissances ne doivent pas conduire à des décisions imposées à l’île sans tenir compte de sa population et de ses institutions.

Une stratégie de dissuasion pour préserver la paix dans le détroit

Au-delà de la question militaire, Lai Ching-te a consacré une partie de son intervention à la défense du système démocratique taïwanais. Il a rappelé que son gouvernement privilégiait les échanges pacifiques, tout en refusant toute forme de subordination politique. Cette position reflète les profondes divergences entre Taipei et Pékin sur l’avenir de l’île. Taïwan dispose de ses propres institutions, de son gouvernement élu et de ses forces armées depuis plusieurs décennies, tandis que la République populaire de Chine revendique sa souveraineté. Les autorités chinoises considèrent Lai Ching-te comme un dirigeant favorable à l’indépendance, une accusation que celui-ci rejette en affirmant vouloir préserver la situation actuelle.

Les tensions dans le détroit de Taïwan constituent également un enjeu majeur pour l’économie mondiale. L’île occupe une place centrale dans la production de semi-conducteurs avancés, indispensables à de nombreux secteurs industriels, notamment l’automobile, les télécommunications et l’intelligence artificielle. Une confrontation militaire aurait donc des conséquences bien au-delà de l’Asie orientale, en perturbant les échanges commerciaux et les chaînes d’approvisionnement internationales. En augmentant son budget de défense, le gouvernement taïwanais cherche à renforcer le coût potentiel d’une opération militaire chinoise et à réduire le risque d’un recours à la force. Cette stratégie repose sur un principe de dissuasion, mais son efficacité dépendra également de l’évolution des relations entre Pékin, Taipei et Washington. Pour Lai Ching-te, le renforcement militaire doit ainsi permettre à Taïwan de préserver sa liberté tout en maintenant la possibilité d’un dialogue pacifique.