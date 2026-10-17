VIDÉO - «Pensez-vous être le bouc émissaire de Trump?» Le silence et le sourire de Zelensky provoquent l’hilarité générale

Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a provoqué l'hilarité en répondant par un silence de huit secondes et un sourire à une question sur sa possible position de bouc émissaire pour Donald Trump. Cette réaction reflète les tensions croissantes entre les deux dirigeants, exacerbées par les critiques de Trump concernant les attaques ukrainiennes contre les infrastructures russes.

Une question embarrassante, plusieurs secondes de silence, puis un sourire qui déclenche les rires de toute la salle. Vendredi à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a offert un moment insolite lors d’une conférence de presse organisée en marge d’un sommet européen. Interrogé sur les difficultés politiques de Donald Trump et sur la possibilité de servir de bouc émissaire au président américain, le chef de l’État ukrainien a préféré répondre sans prononcer un mot, avant de conclure avec humour : « Voilà ma réponse. »

Une question particulièrement embarrassante sur Donald Trump

La scène s’est déroulée à l’issue d’une conférence de presse consacrée à la guerre en Ukraine et aux relations entre Kiev, Washington et les Européens. Alors que Volodymyr Zelensky s’apprêtait à quitter la salle, un journaliste de la chaîne britannique Sky News, Alistair Bunkall, lui a posé une dernière question concernant Donald Trump.

Le journaliste a d’abord rappelé les difficultés rencontrées par le président américain à quelques semaines des élections de mi-mandat de novembre 2026. Il a notamment évoqué sa faible popularité, la hausse des prix du gazole aux États-Unis et les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Il a ensuite demandé au président ukrainien : « Pensez-vous servir de bouc émissaire pour ses propres problèmes ? »

Une question qui faisait directement référence aux critiques répétées de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky, accusé par Washington de contribuer à l’augmentation des prix des carburants en poursuivant les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes.

Huit secondes de silence, un sourire et toute la salle éclate de rire

La réaction de Volodymyr Zelensky a immédiatement surpris les journalistes présents. Au lieu de répondre, le président ukrainien a baissé les yeux vers son pupitre et gardé le silence pendant environ huit secondes.

Il a ensuite relevé la tête et esquissé un large sourire. Comprenant le caractère volontaire de cette absence de réponse, plusieurs journalistes ont commencé à rire, rapidement suivis par le reste de l’assistance.

Zelensky a alors simplement déclaré, en anglais : « This is my answer », soit « Voilà ma réponse. »

Les rires ont redoublé dans la salle. Le journaliste l’a remercié, le président ukrainien lui a répondu « Merci beaucoup », puis la conférence de presse s’est achevée.

Trump accuse Zelensky de faire grimper les prix du carburant

Cet échange a eu lieu alors que les relations entre les présidents américain et ukrainien traversent une nouvelle période de fortes tensions.

Donald Trump reproche depuis plusieurs semaines à Kiev de poursuivre ses attaques contre les installations pétrolières russes. Selon lui, ces opérations contribuent à la hausse des cours mondiaux du pétrole et des prix du gazole, un sujet devenu sensible aux États-Unis à l’approche des élections de mi-mandat.

Le président américain a même récemment réclamé un changement de président en Ukraine, estimant que Volodymyr Zelensky constituait un obstacle aux négociations avec Moscou.

Jeudi 15 octobre, Donald Trump a encore durci ses critiques en affirmant qu’il était plus difficile de traiter avec Zelensky qu’avec Vladimir Poutine. Il a également qualifié de honte la poursuite des frappes ukrainiennes contre les raffineries russes.

De son côté, le président ukrainien défend ces opérations militaires, destinées à affaiblir les capacités énergétiques de la Russie et les recettes qui permettent à Moscou de financer la guerre.

Un accord entre Trump et Poutine qui accentue les tensions

La situation s’est encore compliquée avec l’annonce d’un accord entre Washington et Moscou sur les exportations de gazole russe et l’arrêt des attaques contre certaines infrastructures énergétiques.

Donald Trump présente ce rapprochement comme un moyen de faire baisser les prix des carburants. Volodymyr Zelensky dénonce, au contraire, un dispositif qui risque de procurer de nouvelles ressources financières à la Russie.

Le président ukrainien a également contesté les conditions dans lesquelles Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu énergétique avec la Russie, expliquant ne pas avoir été préalablement informé de cet accord.

À Bruxelles, Zelensky a de nouveau critiqué les conséquences économiques du rapprochement entre Washington et Moscou, estimant que l’argent des exportations russes pourrait directement bénéficier au Kremlin.

C’est dans ce climat de désaccords que le journaliste de Sky News lui a demandé s’il était devenu le bouc émissaire des difficultés intérieures de Donald Trump.

Une réponse sans attaque directe contre le président américain

Face à cette question, Volodymyr Zelensky a choisi une réponse inhabituelle pour un chef d’État en conférence de presse. Son silence prolongé, son sourire et ses quelques mots ont suffi à provoquer l’hilarité de l’assistance, sans qu’il formule la moindre accusation explicite contre Donald Trump.

La vidéo de cet échange a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où cette réaction a été largement commentée.

Ancien comédien et humoriste avant son élection à la présidence ukrainienne en 2019, Volodymyr Zelensky a ainsi retrouvé, pendant quelques secondes, un sens du comique qui a marqué sa carrière avant son entrée en politique.

Une scène d’à peine quelques secondes, conclue par quatre mots en anglais, qui résume à elle seule l’atmosphère tendue des relations entre les deux dirigeants.