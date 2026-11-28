Volodymyr Zelensky réagit fermement aux propos de Donald Trump, qui qualifie Vladimir Poutine d'« ami », en le comparant à Adolf Hitler. Il dénonce cette familiarité envers un agresseur, appelant les États-Unis à intensifier leur pression sur Moscou pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte face à cette menace. Les tensions persistent en dépit des tentatives de négociation.

Le président ukrainien a vivement réagi aux déclarations de Donald Trump, qui a publiquement appelé Vladimir Poutine « mon ami » lors de leur rencontre en Chine la semaine dernière. Volodymyr Zelensky a jugé cette familiarité comparable à celle qu’on aurait pu afficher envers Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale.

C’est une comparaison qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Interrogé vendredi 27 novembre par la BBC depuis Kiev, Volodymyr Zelensky a répondu sans détour à la cordialité affichée par Donald Trump envers Vladimir Poutine : « C’est étrange. Il s’agit d’un agresseur et d’un tueur… il ne peut pas être considéré comme un ami. » Le président ukrainien a poussé le parallèle jusqu’à estimer que qualifier Poutine d’ami revenait à « dire d’Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale qu’il est un ami ».

Ces propos font suite à la rencontre entre les deux dirigeants en Chine la semaine passée, première entrevue depuis août 2025. Donald Trump avait alors salué son homologue russe d’un « mon ami » dès le début de l’entretien, formule qu’il avait ensuite reprise en légende d’une photographie des deux hommes se serrant la main.

Jeudi, le président américain avait pourtant affirmé avoir demandé à Poutine de mettre « fin à toute agression militaire » en Europe, ajoutant sur son réseau Truth Social qu’il voyait « une réelle possibilité » de règlement du conflit. Ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner multiplient les déplacements depuis plusieurs semaines pour tenter de faire avancer les négociations entre Moscou et Kiev, tout en appelant la Russie à associer les Européens aux pourparlers.

Zelensky a profité de cet entretien pour appeler Washington à peser davantage sur Moscou. « Il s’agit d’un pays fort, qui peut exercer des pressions parce qu’il a du pouvoir et du respect », a-t-il déclaré. Le dirigeant ukrainien a également déploré que les États-Unis concentrent leur attention sur le Moyen-Orient, soulignant le « manque de missiles et de systèmes antibalistiques » dont souffre l’Ukraine pour assurer sa défense.

Sources citées dans l’article BBC · Truth Social