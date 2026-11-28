Naufrage d’un pétrolier au large d’Ibiza : les réservoirs sont intacts, le navire sera remorqué à Cartagène

Un pétrolier maltais a chaviré au large d'Ibiza, entraînant la mort d'un membre d'équipage et des blessures pour six autres. Les autorités, rassurées par l'état intact des réservoirs, prévoient de remorquer le navire vers Cartagène pour vider la cargaison. Une enquête est ouverte pour comprendre les causes de l'accident.

Un pétrolier transportant 7 000 tonnes de gazole a chaviré jeudi dans la Méditerranée occidentale, à 25 milles nautiques des côtes d’Ibiza. Si un mort est à déplorer parmi les dix-sept membres d’équipage secourus, les autorités espagnoles écartent pour l’heure tout risque de marée noire.

Le Med Emre, pétrolier battant pavillon maltais, gît partiellement immergé depuis jeudi matin dans les eaux méditerranéennes, après avoir envoyé un signal de détresse dans la nuit de mercredi à jeudi. Les secouristes basés à Valence avaient reçu l’appel en fin de soirée ; quelques minutes plus tard, l’équipage signalait une voie d’eau et une gîte à 90 degrés. Le navire a chaviré peu avant l’aube.

Les dix-sept membres d’équipage ont pu être évacués, mais le chef mécanicien est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures. Six autres marins ont été pris en charge pour des blessures légères.

La principale crainte portait sur un déversement massif de carburant dans une zone maritime particulièrement sensible. Les inspections menées sur la coque ont toutefois révélé que les cuves du navire sont intactes. Une nappe d’hydrocarbures s’était formée autour de l’épave, mais elle a depuis « disparu », selon la capitaine maritime du port de Valence, Elena Delgado, qui a indiqué que « la situation est stabilisée ». Le navire de contrôle antipollution Clara Campoamor, appartenant au service national espagnol de sauvetage maritime, surveille la zone par voie aérienne et maritime.

Le ministère espagnol des Transports a annoncé vendredi que le pétrolier serait remorqué jusqu’au port de Cartagène, désigné comme « le seul à répondre aux exigences techniques pour procéder à l’extraction de la cargaison et aux travaux de réparation ». Le chef du gouvernement Pedro Sánchez a déclaré sur les ondes de Cadena SER espérer que le navire puisse rejoindre le port « dans les prochaines heures, les prochains jours », ajoutant que les informations disponibles indiquaient qu’aucune fuite n’était en cours. L’arrivée à Cartagène est attendue lundi, au terme d’une opération de remorquage jugée délicate par les autorités.

Le Med Emre effectuait la liaison entre Algésiras, près de Gibraltar, et Barcelone, lorsqu’il a chaviré à environ 46 kilomètres des côtes ibizanques et à 105 kilomètres de Valence. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

L’environnement marin de cette zone est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1999, notamment en raison de ses vastes herbiers de posidonie, une plante aquatique endémique de la Méditerranée qui joue un rôle central dans la biodiversité locale. Le spectre de la catastrophe du Prestige plane sur cette opération : en 2002, ce pétrolier avait déversé plus de 60 000 tonnes de fioul lourd au large de la Galice, provoquant l’une des pires catastrophes environnementales de l’histoire espagnole.

Sources citées dans l’article Capitaine maritime du port de Valence · Ministère espagnol des Transports · Cadena SER