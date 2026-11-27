Google suspend les travaux de construction d’un centre de données en Belgique, ne disposant pas des autorisations requises. L'administration wallonne a constaté cette infraction majeure, entraînant un procès-verbal transmis au parquet. Ce contretemps survient dans un contexte de contestation environnementale autour des besoins en ressources de ces infrastructures.

Le géant américain Google a été contraint de suspendre les travaux de construction d’un centre de données en Belgique, faute d’autorisation administrative. Cette décision intervient alors que les grandes entreprises technologiques multiplient leurs investissements dans les infrastructures numériques européennes.

L’administration wallonne a confirmé vendredi 27 novembre avoir ordonné l’arrêt du chantier implanté sur les communes de Farciennes, Sambreville et Aiseau-Presles, près de Charleroi. Lors d’une inspection réalisée jeudi, les agents régionaux ont constaté la construction non autorisée d’un bâtiment de 30 000 mètres carrés, alors que près de 300 ouvriers travaillaient sur le site. Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie, a évoqué une « infraction majeure » et annoncé la transmission d’un procès-verbal au parquet.

Google avait obtenu en 2024 un premier permis autorisant la construction de trois centres de données sur cet ancien site minier d’une cinquantaine d’hectares. Le groupe américain avait ensuite demandé une modification de son projet afin de fusionner deux bâtiments et de remplacer le système de refroidissement par air par un dispositif utilisant l’eau de la Sambre. Initialement approuvée en avril 2026, cette modification avait finalement été rejetée en août par le ministre wallon François Desquesnes, à la suite d’un recours citoyen.

La consommation d’eau au cœur de la contestation

Greenpeace avait engagé une procédure d’urgence quelques jours auparavant, après avoir constaté la poursuite des travaux grâce à des images satellitaires. L’organisation environnementale dénonce notamment les besoins considérables en eau et en électricité de ces infrastructures. Selon les éléments communiqués par le ministre wallon, le projet modifié prévoyait un prélèvement de 600 mètres cubes d’eau par heure dans la Sambre, dont moins d’un quart serait restitué au cours d’eau.

Google a introduit un recours devant le Conseil d’État belge pour contester le rejet de son permis modificatif. Une audience est prévue le 7 janvier 2027. Le groupe américain assure vouloir maintenir un dialogue constructif avec les autorités régionales concernant ses investissements en Wallonie. Cette affaire intervient alors que Google prévoit d’investir cinq milliards d’euros dans ses infrastructures belges liées au cloud et à l’intelligence artificielle, dans un contexte de contestation croissante des conséquences environnementales des centres de données.

Sources citées dans l’article Administration wallonne · Service public de Wallonie · Images satellitaires de Greenpeace · Ministre wallon François Desquesnes