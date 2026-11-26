Royaume-Uni : le solde migratoire chute de 62 % et atteint son plus bas niveau depuis 1997, hors Covid

L'immigration nette au Royaume-Uni a chuté à 77 000 personnes, un niveau inédit depuis 1997, hors Covid. Cette baisse de 62 % s'explique principalement par une réduction des arrivées, notamment de ressortissants non européens et des demandeurs d'asile. Les réformes migratoires ont modifié les flux, impactant également la démographie du pays.

L’immigration nette au Royaume-Uni est tombée à 77 000 personnes sur les douze mois achevés en juin 2026, selon les chiffres publiés jeudi 26 novembre par l’Office national des statistiques (ONS). Hors période de pandémie, il s’agit du niveau le plus faible enregistré depuis 1997.

Le solde migratoire britannique, qui correspond à la différence entre le nombre de personnes s’installant durablement dans le pays et celles qui le quittent, a enregistré une baisse de 62 % en un an. Il s’établissait à 204 000 personnes en juin 2025, selon les données révisées. La diminution atteint même 92 % par rapport au pic historique de 944 000 personnes enregistré sur les douze mois achevés en mars 2023.

Au total, 738 000 personnes se sont installées au Royaume-Uni pour une durée d’au moins douze mois entre juillet 2025 et juin 2026, contre 893 000 l’année précédente, soit une diminution de 17 %. Dans le même temps, 661 000 personnes ont quitté le territoire britannique. La baisse du solde migratoire s’explique donc principalement par le recul des arrivées plutôt que par une augmentation des départs.

Les ressortissants des pays situés en dehors de l’Union européenne et des États européens associés représentent environ 75 % des arrivées, avec 550 000 personnes. Leur solde migratoire est passé de 379 000 à 258 000 en un an. À l’inverse, celui des ressortissants britanniques demeure négatif, à hauteur de 137 000 personnes, tout comme celui des ressortissants européens, estimé à moins 45 000.

Le durcissement des conditions d’immigration produit ses effets

Cette évolution intervient après plusieurs réformes migratoires engagées successivement par les gouvernements conservateurs et travaillistes. Les restrictions concernant les visas de travail, les personnes accompagnant les étudiants étrangers et le regroupement familial ont contribué à modifier les flux migratoires. En un an, les arrivées de ressortissants non européens pour des raisons professionnelles ont diminué de 45 000 personnes, tandis que celles liées aux études ont reculé de 33 000.

Les demandes d’asile connaissent également une diminution importante. Selon les statistiques du ministère britannique de l’Intérieur, 74 000 personnes ont demandé l’asile au Royaume-Uni sur les douze mois achevés en septembre 2026, soit une baisse de 33 % sur un an. La ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a salué ces résultats, estimant que le gouvernement avait repris le contrôle de l’immigration. Les conservateurs attribuent également cette évolution aux mesures adoptées lorsqu’ils étaient au pouvoir.

Le ralentissement se répercute sur la démographie britannique. La population du Royaume-Uni atteint désormais près de 69,6 millions d’habitants, avec une croissance annuelle limitée à 0,12 %, la plus faible depuis 1983. Ces évolutions soulèvent des interrogations concernant les besoins de main-d’œuvre, notamment dans les secteurs dépendants du recrutement international. L’ONS précise toutefois que ses estimations restent provisoires et feront l’objet d’une actualisation en mai 2027.

Sources citées dans l’article Office national des statistiques (ONS) · Statistiques du ministère britannique de l’Intérieur