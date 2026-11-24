L'été 2026 en Angleterre établit un terrible record avec 5 258 décès liés à la canicule, révélant la vulnérabilité croissante de la population face aux températures extrêmes. Les logements inadaptés et l'augmentation des risques sanitaires rendent nécessaire l'amélioration des infrastructures pour mieux faire face aux vagues de chaleur futures.

L’Angleterre a connu un été particulièrement meurtrier en 2026. Les épisodes de fortes chaleurs auraient entraîné 5 258 décès, un bilan record qui souligne la vulnérabilité croissante de la population britannique face aux températures extrêmes. Longtemps considéré comme relativement épargné par les grandes canicules européennes, le pays doit désormais composer avec des épisodes de chaleur susceptibles de provoquer d’importantes conséquences sanitaires.

Les personnes âgées, les malades chroniques et les individus souffrant de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires figurent parmi les populations les plus exposées. Les fortes températures peuvent aggraver des problèmes de santé préexistants, provoquer une déshydratation sévère et perturber le fonctionnement de l’organisme. Les estimations de mortalité associée à la chaleur ne correspondent pas nécessairement à des décès directement attribués à la canicule sur les certificats médicaux.

Des logements britanniques mal adaptés aux températures extrêmes

Une partie du parc immobilier anglais a historiquement été conçue pour conserver la chaleur durant les périodes hivernales. Cette caractéristique peut devenir problématique lors des épisodes caniculaires, notamment dans les logements insuffisamment ventilés. Dans les grandes agglomérations, la concentration des bâtiments et le manque d’espaces végétalisés peuvent également accentuer les températures ressenties.

Ce bilan rappelle l’importance d’adapter les infrastructures britanniques aux évolutions climatiques. La rénovation des logements, la végétalisation des villes et l’amélioration des dispositifs d’alerte constituent autant de leviers pour limiter les conséquences sanitaires des prochaines vagues de chaleur. La prévention des risques liés aux températures extrêmes devient progressivement une priorité de santé publique au Royaume-Uni.