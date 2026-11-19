Le 13 décembre, 100 coureurs s'affrontent dans un marathon unique de 42,195 kilomètres au sein d'un magasin IKEA à Croydon, Londres. L'événement inclut un parcours à travers les rayons et 16 % des recettes sont reversées à une association luttant contre le mal-logement, alliant ainsi sport et solidarité.

Courir un marathon sans jamais quitter un magasin de meubles : c’est le défi insolite qui attend 100 participants le 13 décembre prochain à Croydon, dans le sud de Londres. Pendant six heures, les coureurs devront parcourir les 42,195 kilomètres de l’épreuve à travers les rayons, les tapis roulants inclinés et les caisses d’IKEA. Une course aussi originale qu’exigeante, avec une médaille à assembler soi-même et une dimension caritative au profit de la lutte contre le mal-logement.

Les habitués d’IKEA connaissent les longues promenades à travers les cuisines, les salons et les chambres aménagées. Mais le 13 décembre prochain, les allées du magasin de Croydon, au sud de Londres, vont accueillir une activité bien différente. Cent coureurs prendront le départ d’un véritable marathon, avec une distance officielle de 42,195 kilomètres à parcourir entièrement à l’intérieur de l’établissement. Le départ sera donné à 18 heures, avec une arrivée prévue au plus tard à minuit. Les participants disposeront donc de six heures pour terminer leur course, dans un environnement habituellement réservé aux achats de meubles et d’accessoires pour la maison. L’événement a déjà suscité un vif intérêt puisque toutes les places disponibles ont été réservées. Les organisateurs promettent une expérience qui sort des codes traditionnels de la course à pied, sans pour autant réduire les exigences physiques d’un marathon.

Le parcours empruntera les différents espaces du magasin, obligeant les participants à traverser les rayons, à circuler sur les tapis roulants inclinés et à passer par les zones de caisses. Une configuration particulièrement inhabituelle pour une épreuve d’endurance, généralement organisée sur des routes ou dans de grands espaces extérieurs. Les coureurs devront ainsi composer avec les changements de direction et les particularités de l’aménagement intérieur. Contrairement aux grands marathons urbains, où les participants traversent des quartiers entiers et bénéficient de longues lignes droites, cette course se déroulera dans un espace fermé, au milieu des meubles et des objets de décoration. Le défi ne résidera donc pas uniquement dans la distance, mais également dans la capacité à maintenir un rythme régulier malgré un environnement peu conventionnel. L’organisation devra notamment veiller à la sécurité des participants et à la fluidité de leur circulation tout au long de l’épreuve.

Des médailles à monter soi-même et un ravitaillement suédois

L’originalité de l’événement ne s’arrêtera pas à la ligne d’arrivée. Fidèle à l’univers d’IKEA et à ses célèbres meubles en kit, chaque coureur ayant terminé le marathon recevra un t-shirt ainsi qu’une médaille qu’il devra assembler lui-même. Un clin d’œil humoristique à l’identité de l’enseigne suédoise, dont les notices de montage et les produits à assembler sont devenus emblématiques. Le ravitaillement pourrait également reprendre les spécialités culinaires associées à la marque. Parmi les options envisagées figurent les traditionnelles boulettes suédoises ainsi que des sandwichs aux airelles. Ces propositions restent à l’étude, mais elles illustrent la volonté de transformer cette épreuve sportive en une expérience entièrement inspirée de l’univers IKEA. Pour les participants, la course promet ainsi de mêler effort physique, humour et découverte d’un lieu familier sous un angle totalement différent.

Au-delà de son caractère spectaculaire, ce marathon poursuit également un objectif solidaire. Seize pour cent des recettes seront reversées à Shelter, une association britannique engagée dans la lutte contre le mal-logement et l’accompagnement des personnes confrontées à des difficultés d’accès au logement. Ce partenariat donne une dimension particulière à un événement organisé dans une enseigne spécialisée dans l’aménagement de la maison. Au Royaume-Uni, la crise du logement constitue un enjeu social majeur, notamment en raison du coût élevé des loyers et des difficultés rencontrées par de nombreux ménages pour accéder à un habitat stable. En associant une manifestation sportive originale à une cause caritative, les organisateurs cherchent à attirer l’attention sur cette problématique tout en proposant une expérience inhabituelle aux amateurs de course à pied. Le succès des inscriptions montre déjà l’intérêt suscité par le concept. Reste désormais aux cent participants à relever le défi : parcourir la distance mythique du marathon sans quitter les allées d’un magasin de meubles, avant de repartir avec une médaille qu’ils devront, une dernière fois, monter de leurs propres mains.