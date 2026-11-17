Immigration : cinq pays européens veulent expulser des migrants vers un centre au Rwanda

L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas proposent d'expulser des migrants vers un centre au Rwanda, soulignant un durcissement des politiques migratoires. Ce projet, prévu pour 2027, suscite des critiques concernant les droits des personnes transférées, tout en suscitant un débat sur l'externalisation des politiques migratoires en Europe.

L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas ont annoncé, lundi 16 novembre 2026, un projet commun visant à transférer au Rwanda des migrants n’ayant plus le droit de séjourner dans l’Union européenne. Ce dispositif, présenté comme un « hub de retour », pourrait accueillir ses premiers occupants en 2027. Une initiative controversée qui marque un durcissement des politiques migratoires européennes.

Cinq États membres de l’Union européenne souhaitent expérimenter une nouvelle forme de gestion des expulsions. Réunis à Vienne, en Autriche, leurs représentants ont présenté un accord avec le Rwanda pour établir sur son territoire une structure destinée à accueillir des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, lorsque leur renvoi vers leur pays d’origine ne peut pas être organisé.

Le projet réunit l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas. Il s’inscrit dans un contexte de durcissement des politiques migratoires européennes, plusieurs gouvernements souhaitant augmenter le nombre de retours effectifs des personnes qui ne disposent plus d’un droit au séjour.

Un premier centre envisagé pour 2027

Le dispositif devrait commencer à une échelle limitée. Selon les informations communiquées autour des négociations, une centaine de personnes pourraient être accueillies lors de la première phase, avec une vingtaine de participants provenant de chacun des cinq pays européens.

Les autorités présentent cette étape comme une expérimentation destinée à évaluer les conditions pratiques du transfert, de l’accueil et de l’accompagnement des personnes concernées. Le centre pourrait commencer à fonctionner au printemps ou à l’été 2027.

Les responsables du projet assurent qu’il ne s’agirait pas d’un établissement de détention fermé. Les personnes transférées pourraient bénéficier d’un statut de séjour au Rwanda et accéder à des dispositifs d’intégration, notamment des formations professionnelles.

Kigali défend une nouvelle possibilité d’intégration

Le gouvernement rwandais présente ce partenariat comme une possibilité d’accueil pour des personnes qui ne peuvent plus rester dans les pays européens concernés.

Le ministre rwandais de l’Intérieur, Vincent Biruta, a défendu l’idée d’offrir une nouvelle perspective aux personnes transférées. Le chancelier autrichien Christian Stocker considère, de son côté, que cet accord marque un changement majeur dans la politique migratoire européenne.

Pour les cinq gouvernements, le dispositif répond à une difficulté récurrente : certaines décisions d’expulsion ne peuvent pas être exécutées, notamment lorsque le pays d’origine refuse de délivrer les documents nécessaires au retour.

Des critiques sur les droits fondamentaux

Le projet suscite néanmoins de fortes réserves. Plusieurs organisations de défense des droits humains s’inquiètent des garanties offertes aux personnes transférées, particulièrement lorsqu’elles ne possèdent aucun lien familial, culturel ou personnel avec le Rwanda.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a également exprimé des préoccupations. Les critiques portent notamment sur la protection contre les expulsions vers des pays où les personnes pourraient être exposées à des persécutions, ainsi que sur les possibilités de recours et le respect des droits individuels.

La question juridique demeure centrale. Les États devront démontrer que les transferts respectent leurs obligations internationales et européennes, notamment en matière de protection des droits fondamentaux.

Une initiative qui divise l’Europe

Si la Commission européenne a accueilli favorablement la recherche de nouvelles solutions pour améliorer les retours, tous les dirigeants européens ne partagent pas cette approche.

Emmanuel Macron a notamment exprimé ses réserves sur l’efficacité et la conformité de tels dispositifs avec les valeurs européennes. D’autres responsables politiques considèrent au contraire que les centres de retour situés hors de l’Union pourraient contribuer à rendre les politiques migratoires plus dissuasives.

Le lancement effectif du projet dépendra encore de ses modalités opérationnelles, de son financement et des garanties juridiques apportées aux personnes concernées.

Avec cette initiative, les cinq États européens ouvrent une nouvelle phase du débat sur l’externalisation des politiques migratoires. Son efficacité réelle et ses conséquences humaines seront particulièrement observées lors des premières expérimentations prévues en 2027.