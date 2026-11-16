Près de 400 000 personnes manifestent à Prague contre la réforme du financement de l'audiovisuel public proposée par le gouvernement Babiš, qui prévoit de remplacer la redevance par un financement directement étatique. Les opposants craignent une atteinte à l'indépendance de la presse et appellent à des garanties pour préserver la liberté des médias.

Près de 400 000 personnes se sont rassemblées dimanche 15 novembre à Prague, selon les organisateurs, pour protester contre une réforme du financement de l’audiovisuel public. Le gouvernement d’Andrej Babiš souhaite remplacer la redevance par un financement directement assuré par l’État. Une perspective qui inquiète les journalistes et les défenseurs de la liberté de la presse, alors que la République tchèque s’apprête à commémorer la révolution de Velours de 1989.

Une foule considérable a envahi dimanche la plaine de Letná, à Prague, pour dénoncer le projet de réforme de l’audiovisuel public porté par le gouvernement tchèque. À l’appel du mouvement citoyen Un million de moments pour la démocratie, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont participé à ce rassemblement, présenté comme l’un des plus importants organisés dans le pays depuis la fin du régime communiste. Les organisateurs ont avancé le chiffre de 400 000 participants, une estimation qui n’a pas été confirmée de manière indépendante.

La mobilisation vise principalement la suppression envisagée de la redevance audiovisuelle, qui assure actuellement une part essentielle du financement de Česká televize, la télévision publique tchèque, et de Český rozhlas, la radio publique. Le gouvernement du Premier ministre Andrej Babiš souhaite remplacer ce dispositif par des crédits directement prélevés sur le budget de l’État. Pour les opposants, ce changement pourrait fragiliser l’autonomie financière des deux institutions et accroître leur dépendance à l’égard des décisions politiques.

L’indépendance des journalistes au centre des inquiétudes

Les professionnels de l’audiovisuel public redoutent notamment que le montant des financements puisse devenir un instrument de pression. Dans un système reposant sur des dotations budgétaires, les ressources des médias peuvent être réexaminées régulièrement par les responsables politiques. Les détracteurs de la réforme craignent ainsi qu’une réduction des moyens financiers ne compromette la capacité des rédactions à mener leurs missions d’information et d’investigation.

Le gouvernement défend pour sa part une modernisation du financement du service public audiovisuel. Andrej Babiš estime que le système de redevance doit évoluer et assure que cette transformation ne remettra pas en cause la liberté éditoriale. Ces garanties ne suffisent cependant pas à convaincre les opposants, qui dénoncent également la méthode employée pour faire avancer le texte. La perspective d’une baisse des ressources disponibles, évaluée entre 15 et 20 % selon certaines estimations, renforce les inquiétudes.

Une mobilisation chargée de symboles historiques

Le choix de la plaine de Letná n’est pas anodin. Ce lieu avait accueilli en novembre 1989 d’immenses manifestations contre le pouvoir communiste, dans le cadre de la révolution de Velours. Près de quatre décennies plus tard, les organisateurs ont voulu établir un parallèle entre les mobilisations démocratiques de cette époque et la défense actuelle de l’indépendance des médias. Le rassemblement intervient également à la veille du 17 novembre, date anniversaire du début de la révolution de 1989.

Les tensions autour de la réforme se sont accentuées après les débats parlementaires du 24 octobre. Les députés de la coalition gouvernementale avaient alors fait progresser le texte au cours d’une séance nocturne, un épisode vivement critiqué par l’opposition. Le 3 novembre, les salariés de la télévision et de la radio publiques avaient déjà organisé une grève de vingt-quatre heures pour exprimer leurs inquiétudes. La manifestation de dimanche marque une nouvelle étape dans cette contestation.

Le gouvernement sous pression avant la suite des débats

L’ampleur du rassemblement place désormais le gouvernement face à une opposition qui dépasse les seules organisations professionnelles. Les manifestants réclament des garanties concrètes pour préserver l’indépendance des rédactions et assurer la stabilité financière des médias publics. Le mouvement citoyen à l’origine de la mobilisation entend maintenir la pression sur les responsables politiques tant que ces préoccupations ne seront pas prises en compte.

Face à la contestation, l’exécutif a évoqué la possibilité de modifier certains aspects du projet et de reporter la poursuite de son examen parlementaire. Andrej Babiš n’a toutefois pas renoncé à son objectif de réforme. Les discussions à venir devront notamment déterminer les modalités de financement et les mécanismes susceptibles de protéger les diffuseurs contre d’éventuelles interventions politiques.

Cette crise dépasse le seul cadre tchèque. Dans plusieurs pays européens, le financement de l’audiovisuel public fait l’objet de débats opposant les partisans d’une réforme des ressources aux défenseurs de mécanismes garantissant une plus grande autonomie institutionnelle. Le cas de Prague illustre la sensibilité de ces questions dans des démocraties où l’indépendance de l’information constitue un enjeu central.

Avec cette manifestation de grande ampleur, une partie de la société tchèque adresse un message au gouvernement : toute transformation du service public audiovisuel devra s’accompagner de garanties solides pour la liberté de la presse. Reste à savoir si cette mobilisation conduira à une révision substantielle du projet ou si l’exécutif choisira de poursuivre sa réforme malgré la contestation.