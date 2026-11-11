Le 11 novembre, l'Espagne organise sa première grève générale en quatorze ans, mobilisant les syndicats contre la hausse des loyers et la crise du logement, à trois semaines des élections législatives. Les revendications incluent un encadrement des loyers et une meilleure protection des locataires, dans un climat politique tendu pour le gouvernement de Pedro Sánchez.

L’Espagne connaît ce mercredi 11 novembre sa première grève générale depuis quatorze ans. À l’appel des principales organisations syndicales, les salariés sont invités à cesser le travail pour dénoncer la hausse des loyers et les difficultés de pouvoir d’achat. Cette mobilisation intervient à moins de trois semaines des élections législatives anticipées du 29 novembre, dans un climat politique particulièrement tendu pour le gouvernement de Pedro Sánchez.

L’Espagne est confrontée ce mercredi à un mouvement social d’une ampleur inédite depuis 2012. Les deux principales organisations syndicales du pays, les Commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), ont appelé à une grève générale pour réclamer des mesures contre la crise du logement et la dégradation du pouvoir d’achat. Des perturbations sont signalées dans les transports, l’industrie et plusieurs services publics. Des manifestations sont également prévues dans les grandes villes, notamment à Madrid et Barcelone. Les syndicats espèrent faire de cette journée un moment de mobilisation nationale, alors que les difficultés d’accès au logement occupent une place centrale dans les préoccupations des Espagnols.

Le mouvement trouve notamment son origine dans l’expulsion de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans décédée quelques jours après avoir été contrainte de quitter son logement. Son histoire a provoqué une importante vague d’indignation et entraîné plusieurs manifestations dans la capitale espagnole. Les associations de locataires dénoncent depuis plusieurs années l’augmentation des loyers, les expulsions et les difficultés rencontrées par les jeunes ménages pour accéder à la propriété. Selon la Banque d’Espagne, le pays connaît un déficit d’environ 750 000 logements, qui pourrait dépasser le million d’ici 2028. Cette pénurie contribue à accentuer les tensions sur le marché immobilier, particulièrement dans les grandes métropoles et les régions touristiques.

Des loyers qui absorbent une part considérable des salaires

La question du logement constitue désormais un problème majeur pour une partie de la population espagnole. Selon les dernières données de l’Institut national de la statistique, le salaire mensuel brut moyen s’établit autour de 2 460 euros. À Madrid, la location d’un appartement de 50 mètres carrés coûtait en moyenne 1 170 euros par mois en octobre. Cette somme représente près de la moitié du salaire brut moyen, bien au-delà du seuil de 30 % des revenus généralement recommandé pour les dépenses de logement. La situation est particulièrement difficile pour les jeunes actifs, dont les revenus ne permettent pas toujours de louer seuls un appartement dans les grandes villes.

Les organisations syndicales réclament un encadrement plus efficace des loyers, une meilleure protection des locataires et des mesures destinées à limiter la spéculation immobilière. Elles demandent également une intervention plus importante des pouvoirs publics pour développer l’offre de logements accessibles. La mobilisation touche plusieurs secteurs économiques. Selon les premières estimations communiquées par les syndicats, la participation aurait atteint 90 % dans les ports et l’industrie automobile, avec des arrêts de production signalés dans certaines usines. Ces chiffres, fournis par les organisateurs, n’ont toutefois pas été confirmés de manière indépendante. Les transports publics connaissent également des perturbations, même si un service minimum doit être assuré.

Une mobilisation qui s’invite dans la campagne électorale

Cette grève intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. Début octobre, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a décidé d’avancer les élections législatives au 29 novembre, alors qu’elles étaient initialement prévues en 2027. Cette décision est intervenue après le rejet au Parlement de plusieurs mesures gouvernementales destinées à limiter les expulsions et à répondre à la crise du logement. Le chef du gouvernement a affirmé que la mobilisation devait permettre d’obtenir des réponses concrètes de l’ensemble des administrations. Son gouvernement envisage de faire adopter dès jeudi certaines dispositions par l’organe parlementaire compétent pendant la période électorale.

L’opposition de droite et d’extrême droite critique vivement cette mobilisation. Le dirigeant du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, accuse les syndicats d’intervenir dans la campagne électorale et leur reproche de ne pas avoir organisé de mouvement comparable au cours des années précédentes. Santiago Abascal, président de Vox, a également demandé l’annulation de la grève. Le patronat dénonce pour sa part une mobilisation à caractère électoral. Les syndicats rejettent ces accusations et affirment vouloir obtenir des engagements durables sur le logement, indépendamment du résultat du scrutin. À moins de trois semaines des élections, cette journée de grève illustre l’importance prise par les questions sociales dans le débat public espagnol, sur fond de tensions autour du pouvoir d’achat, de l’immobilier et de la politique gouvernementale.