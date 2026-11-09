Tchernobyl : 40 ans après la catastrophe nucléaire, il manque 240 millions pour réparer le sarcophage endommagé par un drone russe

Quatre décennies après la catastrophe de Tchernobyl, le sarcophage du réacteur 4 souffre de dommages nécessitant 240 millions d'euros pour des réparations urgentes. Suite à une frappe de drone russe, l'étanchéité de la structure est compromise, incitant une conférence internationale à Paris pour mobiliser les fonds nécessaires avant 2030.

40 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la protection du réacteur numéro 4 doit de nouveau être réparée. L’immense arche métallique construite pour confiner les matières radioactives a été gravement endommagée par une frappe de drone russe en février 2025. Depuis, la structure a perdu une partie de son étanchéité et plusieurs équipements indispensables à son fonctionnement ont été touchés. Ce lundi, une conférence internationale des donateurs se tient à Paris pour réunir les 240 millions d’euros qui manquent encore au financement des travaux, dont le coût total est estimé à au moins 500 millions d’euros.

Une frappe de drone russe a percé la protection du réacteur

Le 14 février 2025, un drone russe a frappé l’arche de confinement qui recouvre les vestiges du réacteur numéro 4 de la centrale ukrainienne de Tchernobyl, détruit lors de l’accident nucléaire du 26 avril 1986. L’impact a provoqué un incendie et percé les deux couches de revêtement de la structure métallique.

Environ 200 m² de panneaux de protection ont été endommagés, avec notamment une ouverture d’environ 15 m². Plusieurs installations techniques ont également subi des dégâts, compromettant le fonctionnement normal de cette enceinte conçue pour empêcher la dispersion de substances radioactives dans l’environnement.

La structure n’assure désormais plus complètement ses deux fonctions essentielles : confiner les matières radioactives présentes dans les ruines du réacteur et permettre le démantèlement en sécurité de l’ancien sarcophage de béton construit dans l’urgence après la catastrophe de 1986.

Une arche gigantesque conçue pour protéger Tchernobyl pendant 100 ans

L’arche de Tchernobyl constitue l’un des plus importants ouvrages de confinement nucléaire jamais réalisés. Haute de 108 mètres, longue de 162 mètres et large de 257 mètres, elle pèse environ 36 000 tonnes avec ses équipements.

Construite à proximité du réacteur accidenté, elle a été déplacée au-dessus de l’ancien sarcophage en novembre 2016, avant sa mise en service définitive en 2019. Sa construction a nécessité plusieurs années de travaux et une mobilisation financière internationale considérable.

L’ouvrage a été conçu pour fonctionner pendant au moins 100 ans. Son rôle consiste à isoler les matières radioactives encore présentes sur le site, à protéger les installations contre les intempéries et à permettre, à terme, le démontage des structures instables qui entourent les restes du réacteur.

Son fonctionnement repose notamment sur des systèmes de ventilation, de contrôle de l’humidité, de surveillance radiologique et de manutention. La perte d’étanchéité provoquée par la frappe de drone perturbe cet ensemble et expose certaines parties métalliques à un risque accru de corrosion.

Aucun rejet radioactif incontrôlé constaté, mais une protection affaiblie

Les contrôles effectués après l’attaque n’ont pas révélé de hausse anormale de la radioactivité autour de la centrale. Les inspections ont également établi que les principales structures porteuses de l’arche n’avaient pas subi de dommages critiques.

La situation reste néanmoins préoccupante. L’enceinte métallique a perdu certaines de ses capacités de confinement, alors que les ruines du réacteur contiennent toujours des matières fortement radioactives.

Le problème concerne également l’humidité. L’arche a été conçue pour maintenir des conditions intérieures limitant la corrosion de ses éléments métalliques. Les ouvertures provoquées par l’attaque perturbent cet équilibre et peuvent accélérer la dégradation de la structure.

Les réparations doivent ainsi porter sur les panneaux endommagés, le rétablissement de l’étanchéité et la remise en état des équipements techniques. L’objectif est de restaurer toutes les fonctions de sécurité de l’installation, sans attendre une dégradation supplémentaire de l’ouvrage.

Paris accueille une conférence pour trouver les 240 millions d’euros manquants

Le gouvernement français, le gouvernement ukrainien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont organisé ce lundi une conférence internationale des donateurs au ministère de l’Économie, à Paris.

Le montant nécessaire à la remise en état complète de l’arche est estimé à au moins 500 millions d’euros. Les pays du G7, qui réunissent l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, ont déjà annoncé la mobilisation de 260 millions d’euros.

Il reste donc environ 240 millions d’euros à réunir pour financer l’ensemble du programme. La conférence doit permettre d’obtenir de nouveaux engagements financiers de la part des États et des institutions internationales.

Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a ouvert les discussions en présence de représentants ukrainiens et de la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso. La Commission européenne et les États-Unis figurent également parmi les participants.

La présidente de la BERD avait appelé les partenaires internationaux à poursuivre leur mobilisation : « Nous nous joignons au G7 pour appeler l’ensemble de la communauté internationale à contribuer à ces efforts. »

La France, qui assure la présidence du G7 en 2026, souhaite réunir les financements nécessaires d’ici au printemps 2027.

Des travaux à achever avant 2030

La remise en état de l’arche devra être achevée d’ici 2030 afin de limiter les risques de corrosion et de préserver la durée de vie initialement prévue pour la structure.

La BERD, qui coordonne depuis 1995 une grande partie des programmes internationaux de sécurisation de Tchernobyl, a déjà contribué à mobiliser plus de 2,5 milliards d’euros de financements internationaux pour les installations du site. Elle a également engagé plus de 700 millions d’euros de ses propres ressources.

Une première enveloppe de 30 millions d’euros a été approuvée pour préparer les nouvelles opérations, notamment les études techniques et les procédures nécessaires aux travaux.

La restauration de l’arche devra être réalisée dans un environnement particulièrement contraignant, au-dessus des ruines d’un réacteur toujours contaminé. Les opérations nécessiteront des équipements spécialisés et des mesures de radioprotection pour les personnels chargés des réparations.

Quarante ans après l’explosion du réacteur numéro 4, Tchernobyl demeure ainsi un chantier nucléaire de très longue durée. La centrale ne produit plus d’électricité, mais la sécurisation de ses installations et la gestion des matières radioactives présentes sur le site devront se poursuivre pendant plusieurs décennies.