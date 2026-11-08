Mathieu Lefèvre est nommé porte-parole du gouvernement par intérim, remplaçant Maud Bregeon en congé maternité, tout en conservant son rôle de ministre délégué à la Transition écologique. Arnaud Viala entre au gouvernement comme ministre délégué à la Ruralité, en remplacement de Michel Fournier, renforçant ainsi la présence d'Horizons dans l'exécutif.

Un jeu de chaises musicales au sein du gouvernement de Sébastien Lecornu. L’Élysée a officialisé la désignation de Mathieu Lefèvre comme porte-parole du gouvernement par intérim, en remplacement de Maud Bregeon, qui s’apprête à partir en congé maternité. Déjà ministre délégué chargé de la Transition écologique, cet ancien député du Val-de-Marne conservera son portefeuille pendant les cinq semaines environ que doit durer sa nouvelle mission. Dans le même temps, Arnaud Viala, président Horizons du conseil départemental de l’Aveyron, fait son entrée au gouvernement comme ministre délégué chargé de la Ruralité, un poste vacant depuis le départ de Michel Fournier en septembre. Les décrets officialisant ces nominations ont été publiés dimanche 8 novembre au Journal officiel.

Derrière cet ajustement présenté par l’entourage présidentiel comme une simple adaptation temporaire, les discussions auraient été plus compliquées que prévu. Selon les informations du Parisien, la ministre déléguée aux Armées Alice Rufo était initialement pressentie pour reprendre le porte-parolat. Mais celle-ci souhaitait exercer cette fonction jusqu’à la présidentielle de 2027, alors que l’Élysée entendait strictement limiter le remplacement à la durée du congé maternité de Maud Bregeon. Un désaccord qui aurait conduit l’exécutif à privilégier Mathieu Lefèvre après quarante-huit heures de discussions. Roland Lescure, ministre de l’Économie, récupère de son côté les attributions relatives à l’Énergie, également exercées jusqu’ici par Maud Bregeon.

Un soutien d’Édouard Philippe pour défendre la politique de Macron

Le choix de Mathieu Lefèvre n’est pas anodin sur le plan politique. Âgé de 40 ans, l’ancien collaborateur de Gérald Darmanin est un soutien déclaré d’Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027, tout comme Maud Bregeon. Issu de la droite, passé par les cabinets ministériels avant son élection à l’Assemblée nationale en 2022, il dispose d’une solide expérience des dossiers budgétaires. L’entourage d’Emmanuel Macron met en avant sa connaissance des politiques publiques et sa loyauté envers le président comme envers le Premier ministre. Il lui reviendra désormais d’assurer les conférences de presse à l’issue du Conseil des ministres et de défendre publiquement les décisions d’un exécutif confronté à une forte contestation sociale et à des difficultés budgétaires persistantes.

La nomination d’Arnaud Viala constitue, elle, un renfort supplémentaire pour Horizons au sein du gouvernement. Ancien député de l’Aveyron, président du département depuis 2021 et rallié à la formation d’Édouard Philippe en 2024, il succède à Michel Fournier à la Ruralité. Son arrivée intervient alors que le maire du Havre poursuit sa campagne présidentielle et refuse toujours de participer à la primaire réclamée par Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard.