Sarah Knafo débat ce soir à Saint-Raphaël avec Éric Lombard sur la politique économique de la France, à quelques mois de la présidentielle. Les deux protagonistes présentent des visions opposées concernant le rôle de l'État et les mesures à prendre face à la crise budgétaire, alors que le débat sur le budget 2027 intensifie les tensions.

Sarah Knafo sera l’une des principales intervenantes de la soirée aux Rencontres de l’Avenir, organisées à Saint-Raphaël. L’eurodéputée Reconquête doit débattre ce samedi 7 novembre, à 19 heures, avec Éric Lombard, ancien ministre de l’Économie, autour d’une question centrale à quelques mois de la présidentielle : « Quelle politique économique pour la France ? » Un échange animé par le journaliste Jean-François Achilli, dans un contexte marqué par les difficultés des finances publiques, les discussions sur le budget 2027 et la mobilisation sociale pour le pouvoir d’achat. La confrontation promet de mettre en présence deux conceptions différentes du rôle de l’État dans l’économie.

Sarah Knafo défend depuis plusieurs mois une ligne économique reposant sur la réduction des dépenses publiques, la simplification administrative et la diminution de la pression fiscale. Dans son livre Le Casse du siècle, elle s’attache notamment à dénoncer le coût du fonctionnement de l’État et les conséquences de l’endettement public. À l’inverse, Éric Lombard, qui a exercé des responsabilités gouvernementales et dirigé la Caisse des dépôts, dispose d’une expérience des politiques publiques et du financement de l’économie. Leurs échanges devraient notamment permettre d’aborder la fiscalité, la croissance, le financement des services publics et les moyens de soutenir les entreprises françaises.

Deux conceptions de la politique économique appelées à se confronter

La discussion intervient à un moment où la question du redressement budgétaire occupe une place croissante dans la campagne présidentielle. Le gouvernement doit faire face à une croissance faible et à un déficit public élevé, tandis que les débats sur le budget 2027 donnent lieu à de nombreux affrontements à l’Assemblée nationale. Sarah Knafo entend défendre la nécessité d’une transformation profonde de l’action publique et d’un allègement des contraintes économiques. La présence d’Éric Lombard doit permettre de confronter ces propositions à une approche issue de l’expérience gouvernementale et des institutions financières publiques.

Cette intervention s’inscrit également dans un week-end où plusieurs prétendants à l’Élysée se succèdent à Saint-Raphaël. Bruno Retailleau et David Lisnard ont pris la parole vendredi, Édouard Philippe est attendu ce samedi et Gabriel Attal doit intervenir dimanche. Pour Sarah Knafo, le rendez-vous constitue une occasion supplémentaire d’exposer ses orientations économiques devant un public national. L’eurodéputée doit également dédicacer son ouvrage sur place.