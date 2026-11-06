Raphaël Arnault : interdite par le préfet, sa conférence à Villeurbanne finalement autorisée par la justice

La conférence de Raphaël Arnault à Villeurbanne est finalement autorisée par le tribunal administratif de Lyon, qui suspend l'interdiction préfectorale. Bien que les parlementaires puissent s'exprimer, les rassemblements aux abords restent prohibés, illustrant les enjeux des libertés d'expression face aux risques pour l'ordre public.

La conférence de Raphaël Arnault pourra finalement se tenir à Villeurbanne. Vendredi 6 novembre, le tribunal administratif de Lyon a suspendu l’interdiction préfectorale qui empêchait le député de La France insoumise de présenter son livre Antifasciste dans un établissement de la commune. Cette décision intervient après plusieurs jours de tensions autour de sa venue, notamment en raison des appels à manifester lancés par des groupes d’ultradroite opposés à l’élu du Vaucluse. Saisie en référé-liberté par les organisateurs, la juridiction a considéré que l’interdiction de la réunion ne constituait pas une mesure nécessaire et proportionnée au regard des risques invoqués pour l’ordre public.

La préfecture du Rhône avait initialement décidé d’interdire l’événement, prévu vendredi soir au Bieristan, rue Paul-Lafargue, après l’annulation d’une première rencontre dans une salle municipale lyonnaise. Les autorités redoutaient des affrontements entre militants d’ultragauche et d’ultradroite, dans un contexte de fortes tensions locales. La préfecture avait également interdit plusieurs rassemblements annoncés à proximité, notamment à l’initiative de militants nationalistes. Le député insoumis et sa collègue Anaïs Belouassa-Cherifi avaient contesté cette décision devant le tribunal administratif, estimant qu’elle portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression et de réunion.

La conférence autorisée, les rassemblements extérieurs restent interdits

La justice a finalement opéré une distinction entre la tenue de la conférence et les manifestations susceptibles de se dérouler à ses abords. Si les deux parlementaires sont autorisés à s’exprimer, les arrêtés interdisant les rassemblements dans le périmètre concerné demeurent en vigueur. Le tribunal a ainsi retenu la possibilité de protéger l’ordre public sans empêcher la réunion elle-même. La préfecture a indiqué qu’un dispositif de sécurité adapté serait déployé pour prévenir d’éventuels incidents. Raphaël Arnault et Anaïs Belouassa-Cherifi ont salué la décision.

Cette affaire remet au premier plan la question des restrictions administratives imposées aux réunions politiques en période de tensions. Les autorités peuvent interdire un rassemblement lorsqu’elles établissent l’existence de risques graves pour l’ordre public, mais ces mesures doivent rester proportionnées aux circonstances. La décision du tribunal administratif de Lyon rappelle que la seule possibilité de contre-manifestations ne suffit pas nécessairement à justifier l’interdiction d’une prise de parole politique.