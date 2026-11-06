Présidentielle 2027 : François Ruffin prêt à retirer sa candidature pour faire barrage à Marine Le Pen

François Ruffin envisage de se retirer de la présidentielle de 2027 si une candidature alternative émerge pour contrer Marine Le Pen, tout en affirmant ne pas voir de personnalité capable de rassembler la gauche. Malgré cette ouverture, il maintient sa campagne axée sur les questions de travail et la défense des professions populaires.

François Ruffin n’exclut pas de renoncer à sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 si une alternative crédible émerge pour battre Marine Le Pen au second tour. Invité de franceinfo vendredi 6 novembre, le député de la Somme a toutefois précisé qu’il ne voyait pas, pour l’instant, de personnalité capable d’incarner cette solution. Il écarte notamment Jean-Luc Mélenchon, avec lequel il a rompu politiquement en 2024.

François Ruffin laisse ouverte la possibilité d’un retrait de la course à l’Élysée. Interrogé vendredi matin sur franceinfo, le député de la Somme et président du mouvement Debout ! a expliqué que sa candidature ne constituait pas une fin en soi. « Aujourd’hui, je suis candidat. Maintenant, que les choses soient claires, si une solution se dégage pour battre Marine Le Pen au deuxième tour, je serai pour », a-t-il déclaré. Une prise de position qui intervient alors que plusieurs personnalités de gauche s’interrogent sur les conditions d’un éventuel rassemblement avant l’élection présidentielle de 2027.

Le député a néanmoins immédiatement tempéré cette ouverture en affirmant ne pas identifier, à ce stade, de candidature susceptible de répondre à cet objectif. François Ruffin estime notamment que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas cette solution. Pour justifier sa position, l’ancien membre de La France insoumise renvoie aux enquêtes d’opinion testant différents scénarios de second tour. Il rappelle également les difficultés rencontrées lors des élections législatives de 2024, lorsqu’il avait pris ses distances avec le dirigeant insoumis.

Jean-Luc Mélenchon toujours écarté par François Ruffin

Les relations entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon se sont fortement dégradées depuis les élections législatives anticipées de 2024. À cette époque, le député picard avait publiquement critiqué la stratégie de La France insoumise et considéré que l’image de son ancien allié constituait un handicap électoral dans sa circonscription. Vendredi, il a maintenu ses critiques, estimant que le programme et le positionnement des Insoumis rencontraient des difficultés à convaincre au-delà des grandes métropoles.

Cette divergence illustre les désaccords persistants au sein de la gauche sur la stratégie à adopter pour 2027. Alors que plusieurs candidatures se dessinent, la question d’un rassemblement demeure ouverte. L’écologiste Marine Tondelier a elle aussi évoqué la possibilité de se retirer si une autre candidature offrait, selon elle, de meilleures perspectives de victoire. Ces déclarations ne constituent toutefois pas des engagements de désistement : aucun accord commun ni mécanisme de sélection n’a été annoncé entre les différentes formations.

Le travail au cœur de sa campagne présidentielle

Malgré cette ouverture, François Ruffin entend poursuivre sa campagne. Le député affirme vouloir replacer le travail au centre du débat politique, en donnant davantage de visibilité aux professions qu’il estime insuffisamment représentées dans les discussions nationales. Il cite notamment les assistantes maternelles, les auxiliaires de vie et les accompagnantes d’enfants en situation de handicap. Pour lui, ces métiers doivent occuper une place importante dans les propositions économiques et sociales de la prochaine présidentielle.

Cette orientation s’inscrit dans le positionnement qu’il développe depuis plusieurs années, notamment autour des conditions de travail, des rémunérations et de la reconnaissance des professions essentielles. François Ruffin cherche ainsi à défendre une ligne politique centrée sur les catégories populaires et les territoires éloignés des grandes métropoles. Sa candidature doit également lui permettre de faire entendre ses priorités dans les discussions sur l’avenir de la gauche, indépendamment d’un éventuel rapprochement avec d’autres personnalités.

Un appel à dépasser les divisions de la gauche

Le député de la Somme est également revenu sur les incidents survenus jeudi 5 novembre lors d’une manifestation parisienne, au cours de laquelle Raphaël Glucksmann, dirigeant de Place publique, a été pris à partie par des manifestants. François Ruffin a regretté les sifflets dirigés contre cette autre figure de la gauche. Il considère qu’une stratégie visant à rassembler une majorité d’électeurs ne peut reposer sur l’exclusion systématique de sensibilités politiques différentes.

Cette prise de position souligne les tensions qui traversent les formations de gauche à l’approche de la présidentielle. Entre les partisans d’une ligne de rupture portée par Jean-Luc Mélenchon, les sociaux-démocrates et les personnalités défendant une approche plus transversale, les divergences restent importantes. François Ruffin appelle à élargir le rassemblement plutôt qu’à multiplier les affrontements internes, tout en maintenant ses désaccords politiques avec La France insoumise.

Une candidature maintenue, sans exclure un futur désistement

L’hypothèse d’un retrait de François Ruffin reste donc conditionnelle. Le député n’a fixé ni calendrier ni critères précis permettant d’identifier la candidature derrière laquelle il pourrait éventuellement se ranger. Il n’a pas davantage annoncé de négociations formelles avec les autres prétendants à l’Élysée. Ses déclarations constituent avant tout une ouverture politique, à un moment où les différentes forces de gauche cherchent encore à définir leur stratégie électorale.

À plusieurs mois de l’élection présidentielle de 2027, François Ruffin entend conserver sa liberté de décision. Son objectif affiché reste de défendre les questions sociales et la place du travail dans le débat national, tout en envisageant un éventuel rassemblement destiné à empêcher une victoire du Rassemblement national. Reste à savoir si les discussions entre les différentes sensibilités de gauche permettront de dégager une candidature commune ou si chacune poursuivra sa campagne jusqu’au premier tour.